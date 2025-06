Le Vietnam exploite le marché halal pour stimuler ses exportations agricoles

La signature de plusieurs accords de coopération commerciale entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient fin 2024 a ouvert de nouvelles perspectives pour les produits vietnamiens sur le marché halal, créant ainsi une dynamique et des perspectives solides pour les entreprises vietnamiennes, notamment celles du secteur agricole.

>> Exportation de produits agricoles vers le marché halal de l’ASEAN : une grande opportunité

>> Renforcer la coopération pour développer le marché Halal

>> La Malaisie soutiendrait le Vietnam pour développer un centre alimentaire halal

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, les produits entrant sur le marché halal, qui représente 25% de la population mondiale, doivent respecter les lois islamiques, notamment pour les produits alimentaires et les cosmétiques. La demande croissante de produits alimentaires dans les pays musulmans offre d’importantes opportunités aux industries vietnamiennes de transformation des produits agricoles et aquatiques.

Les entreprises vietnamiennes de transformation et d’exportation de produits aquatiques finalisent actuellement les procédures et adoptent les technologies nécessaires pour commercialiser leurs produits sur le marché halal.

Selon Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les entreprises vietnamiennes du secteur poursuivent activement des stratégies d’expansion sur de nouveaux marchés afin d’atténuer les risques liés à une dépendance excessive à un ou plusieurs marchés traditionnels.

Parmi elles, le groupe Minh Phu a obtenu la certification Halal et stimule ses exportations de crevettes vers ce marché. D’autres entreprises, telles que Vinh Hoan Corporation et Bien Dong Seafood Co., Ltd., continuent également de renforcer leur présence sur ce marché, parallèlement à leurs marchés traditionnels.

Thana a déclaré que les normes de production vietnamiennes, telles que VietGAP, GlobalGAP et HACCP, sont largement conformes aux exigences Halal, constituant ainsi une base solide pour le processus de certification Halal.

Le Vietnam a également renforcé ses partenariats avec les organismes de certification Halal des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a-t-elle noté, ajoutant que les récents accords entre les agences de gestion Halal du Vietnam, de Malaisie et d’Indonésie visent à promouvoir la reconnaissance mutuelle des certificats Halal et à faciliter l’accès au marché.

Au Vietnam, de nombreuses entreprises agroalimentaires ont également obtenu la certification Halal et exportent leurs produits vers ce marché. Selon l’Association de l’alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, de grandes entreprises agroalimentaires telles que Vinamilk, Bibica et Cholimex Food JSC exportent vers les marchés musulmans depuis plusieurs années. Vinamilk a notamment conquis les consommateurs du Moyen-Orient avec des produits certifiés Halal de haute qualité, répondant pleinement aux normes et exigences strictes de la région.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Châu Hai Vu, consultant et spécialiste de l’amélioration au ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), la certification Halal est un passeport obligatoire que les entreprises de transformation et d’exportation agroalimentaires doivent obtenir pour accéder aux marchés des pays musulmans. Il a déclaré qu’une fois certifiés Halal, les produits bénéficient des avantages clés, tels que la conformité aux exigences réglementaires pour l’exportation vers les pays musulmans et la confiance des consommateurs musulmans.

Compte tenu du potentiel du marché Halal, de nombreux exportateurs agricoles vietnamiens le considèrent à la fois comme un moteur et un défi dans leur stratégie de pénétration de nouveaux marchés et d’augmentation des recettes d’exportation du pays.

Le directeur général de la Vietnam Agriculture Joint Stock Company, Nguyên Van Hà, a souligné que le marché halal est un marché très prometteur pour l’avenir. Pour y parvenir, les entreprises doivent collaborer afin d’établir un modèle de chaîne de valeur fermée, allant de l’approvisionnement des produits et de la normalisation de la qualité à l’application des technologies de traçabilité, à l’exportation et au développement des marchés.

Selon Nguyên Van Hà, investir dans des systèmes de normes internationales tels que Halal, GlobalGAP ou ISO est essentiel pour améliorer la compétitivité des produits agricoles vietnamiens.

VNA/CVN