Ouverture du salon Denimsandjeans Vietnam à Hô Chi Minh-Ville

Denimsandjeans Vietnam 2025, salon majeur de l'industrie du denim en Asie, a ouvert ses portes le 25 juin à Hô Chi Minh-Ville, réunissant plus de 40 fabricants venus de plus de 10 pays et territoires du monde entier.

Cet événement de deux jours, organisé par l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), l'Association des entreprises indiennes au Vietnam et Balaji Enterprises de l’Inde, présente les dernières tendances et innovations de l'industrie mondiale du denim.

Photo : VNA/CVN

Au cœur du salon, un espace baptisé "Denim Bazaar" attire particulièrement l'attention. Il offre une vitrine aux marques de mode vietnamiennes et aux jeunes marques qui y dévoilent leurs créations, avec un accent marqué sur les produits recyclés.

Selon Sandeep Agarwal, directeur de Balaji Enterprises, le Vietnam s'est imposé comme l'un des principaux pôles mondiaux de la confection de vêtements. Plus précisément, le Vietnam exporte plus de 80 millions de produits en denim chaque année, pour une valeur qui dépasse le milliard de dollars, principalement vers les États-Unis, l'Union européenne et le Japon.

Sandeep Agarwal a souligné que le salon visait à "promouvoir les talents locaux et à élargir les opportunités" pour le secteur économique national.

Nguyên Thi Tuyêt Mai, secrétaire générale adjointe de la VITAS, a insisté sur le rôle du salon comme forum pour partager des solutions de développement durable. Pour elle, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en denim "transparente, numérisée et écologique" est "une exigence incontournable" à l’heure actuelle.

Le Vietnam est un grand producteur asiatique du denim. Avec des centaines d'usines concentrées principalement dans le sud du pays, ses produits sont exportés vers plus de 70 pays. Le pays figure notamment dans le Top 3 des fournisseurs de jeans aux États-Unis, représentant 14-16% des parts de marché.

VNA/CVN