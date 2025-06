Vietnam Airlines honorée par le programme "Vinh quang Việt Nam 2025"

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Pour sa 21e édition, le programme "Vinh quang Việt Nam 2025" continue de se renouveler en célébrant des collectifs et des individus exemplaires, afin d'inspirer et de rayonner au sein de la communauté. Vietnam Airlines a été sélectionnée parmi des milliers de candidatures et figure parmi les 13 collectifs et 6 individus exemplaires de cette année. Tous représentent l'esprit d'aspiration du Vietnam à s'élever et à se développer dans la période d'intégration et de croissance.

Lors de l'événement, le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Tô Ngọc Giang, a affirmé que cette distinction est une "grande fierté" et une "motivation" pour Vietnam Airlines à continuer de jouer un "rôle de pionnier" dans la construction d'un avenir de "l'aviation verte, numérique et mondiale". "Nous nous engageons à innover constamment pour être dignes de symboliser l'aspiration du Vietnam dans le ciel mondial", a renchéri le responsable de Vietnam Airlines.

Traversant plus de 30 ans de développement, Vietnam Airlines n'a cessé d'affirmer son rôle de moteur stratégique à trois piliers : l'économie numérique, l'économie verte et la diplomatie aérienne. En tant que première compagnie du secteur à atteindre le niveau de "Formation numérique" selon l'évaluation DBI 2023 (Digital Business Indicators, Indicateurs visant à mesurer la transformation numérique d'entreprise) , Vietnam Airlines a appliqué le big data et l'intelligence artificielle (IA) pour optimiser les opérations de vol et améliorer l'expérience client. Son indice de satisfaction client a d'ailleurs dépassé 4/5 sur les marchés domestiques et internationaux.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Vers une aviation plus durable

Dans sa stratégie de développement durable, Vietnam Airlines est une compagnie aérienne pionnière du premier vol commercial utilisant des carburants d’aviation durables (SAF) en mai 2024. C'est une première étape vers la concrétisation de l'engagement d'atteindre le "Zéro émission nette" (Net Zero) d'ici 2050.

Parallèlement, la compagnie promeut de nombreuses initiatives environnementales concrètes, telles que la campagne "Vol léger vers Côn Dao" visant à réduire le poids des bagages, à économiser du carburant et à traiter 85% des déchets plastiques générés localement. De plus, le programme "Góp lá vá rừng" (Collecter des feuilles pour reboiser) mobilise des fonds auprès de la communauté afin de restaurer 50 à 60 ha de forêt chaque année. Vietnam Airlines a également éliminé plus de 62 millions de sacs en nylon par an, recyclé plus de 3 millions de boîtes de repas et exploite l'ensemble de son système au sol en conformité à la norme ISO 14001 sur la gestion environnementale, affirmant ainsi son engagement en faveur d'un développement vert dans l’intégralité de ses activités.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Vietnam Airlines exploite actuellement un vaste réseau de plus de 100 routes internationales et intérieures, reliant le Vietnam à l'Asie, l'Europe, l'Australie et l'Amérique du Nord, jouant un rôle important de pont entre le pays et les amis des cinq continents. En tant que membre de l'alliance aérienne mondiale SkyTeam, Vietnam Airlines élargit non seulement sa connectivité à plus de 1.000 destinations mondiales, mais améliore également sa compétitivité et sa capacité à servir selon les normes internationales.

La distinction de Vietnam Airlines lors du programme "Vinh quang Việt Nam 2025" est non seulement une reconnaissance de ses efforts inlassables, mais aussi une affirmation de la position d’avant-garde de la compagnie aérienne nationale dans sa mission de diffusion des valeurs vietnamiennes à travers le monde.

Hông Anh/CVN