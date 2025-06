Assurer le respect du calendrier des projets nucléaires à Ninh Thuân

Depuis la fin de l’année 2024, le Bureau politique, le Comité central du Parti, le gouvernement et le Premier ministre ont affirmé leur volonté de relancer le programme nucléaire civil, en particulier les projets de centrales nucléaires Ninh Thuân 1 et 2. Le chef du gouvernement a personnellement présidé deux réunions du Comité de pilotage pour la construction des centrales nucléaires. Lors de la deuxième réunion,13 missions prioritaires ont été confiées aux ministères et organismes concernés.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, les négociations avec les partenaires sur la coopération en matière d’investissement restent en deçà des attentes, notamment pour le projet Ninh Thuân 2. Ce retard pourrait compromettre l’objectif fixé par le Premier ministre, à savoir achever les travaux avant le 31 décembre 2030, ou au plus tard fin 2031.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que le développement du nucléaire au Vietnam devrait répondre à un double impératif : accroître la capacité de production d’électricité et répondre à la transition énergétique vers une économie bas carbone, conformément à l’engagement de neutralité carbone d’ici 2050.

Le Vietnam, encore novice dans le domaine de l’énergie nucléaire, doit intensifier ses efforts d’étude et d’apprentissage auprès des pays disposant d’une industrie nucléaire avancée. L’objectif est de perfectionner le cadre juridique, choisir des technologies modernes, sûres et adaptées, et former des ressources humaines de haute qualité avec la coopération de plusieurs ministères, entreprises nationales et partenaires étrangers. Le transfert de technologie et la maîtrise progressive du nucléaire sont également essentiels.

Le vice-Premier ministre appelle les ministères concernés et la province de Ninh Thuân à agir dans le cadre de leurs compétences pour lever les obstacles. Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en tant qu’organe permanent du Comité de pilotage pour la construction des centrales nucléaires, est chargé de suivre de près les avancements et de rapporter au Premier ministre les problèmes dépassant leurs prérogatives.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, de perfectionner rapidement le Comité de pilotage pour la construction des centrales nucléaires. Il doit également constituer une Délégation de négociation sur la coopération pour la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 et mener dans les plus brefs délais des négociations officielles avec la partie russe.

Parallèlement, ce ministère travaille avec le ministère des Affaires étrangères, le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) et d’autres parties concernées pour discuter avec le Japon de la possibilité de relancer le projet Ninh Thuân 2.

Le ministère coordonne aussi avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour examiner les propositions du Comité populaire de de Ninh Thuân et avec le ministère des Finances pour guider Électricité Vietnam (EVN), PVN et la province dans la finalisation du dossier de révision des investissements, en conformité avec la législation.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le ministère des Sciences et des Technologies est chargé de finaliser, en lien avec la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, le projet de loi sur l’énergie atomique (amendé) à soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa 9e session.

Le ministère des Finances doit quant à lui achever les démarches pour allouer les fonds nécessaires au projet de relogement de la population touchée par les projets nucléaires. La Banque d’État du Vietnam est mandatée pour collaborer avec les autorités russes afin de lever les obstacles liés au mécanisme de paiement dans le cadre de l’Accord intergouvernemental Vietnam - Russie.

Le Comité populaire de la province de Ninh Thuân doit finaliser l’ajustement de la Planification provinciale et de la Planification foncière, afin de créer les conditions nécessaires aux projets de relogement.

EVN doit préparer minutieusement les contenus de négociations (en termes techniques et technologiques) et participer à la délégation de négociation avec la partie russe sur la coopération dans la construction de la centrale nucléaire Ninh Thuân 1, avec pour objectif une finalisation d’ici fin juillet.

Enfin, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam est chargé de travailler avec la partie japonaise sur la possibilité de poursuivre leur coopération dans le cadre du projet Ninh Thuân 2.

VNA/CVN