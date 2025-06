Vietnam Airlines et China Southern Airlines fondent leur première coentreprise

Vietnam Airlines et China Southern Airlines ont annoncé le lancement de leur première coentreprise entre deux compagnies aériennes vietnamienne et chinoise.

>> Vietnam Airlines exhortée à s’engager sur la voie de la modernité

>> Vietnam Airlines intensifie ses liaisons régionales avec des offres estivales

>> Vietnam Airlines : ''Voyage vert : de la Terre au Ciel"

Photo : CTV/CVN

Cette coentreprise entrera en vigueur le 1er août 2025, après approbation des autorités réglementaires.

Le partenariat entre Vietnam Airlines et China Southern Airlines vise à améliorer la connectivité aérienne entre les deux pays, en offrant aux passagers un réseau de vols plus étendu et des services plus fluides.

Les deux compagnies aériennes coordonneront leurs horaires, exploiteront conjointement certaines lignes et proposeront des services d’enregistrement intercompagnies, permettant aux passagers d’obtenir des cartes d’embarquement pour un maximum de trois vols en correspondance depuis leur point de départ.

Les voyageurs membres des programme de fidélisation des deux compagnies bénéficieront également d’avantages supplémentaires tels que l’enregistrement prioritaire, la franchise de bagages supplémentaire et l’embarquement prioritaire.

Nguyên Quang Trung, responsable du département du planification et du développement de Vietnam Airlines, a déclaré que cette opération marque un nouveau chapitre dans la relation entre les deux compagnies aériennes et vise à offrir plus de confort et de valeur aux passagers, contribuant ainsi à la croissance socio-économique des deux pays.

Zhang Dongsheng, directeur général adjoint du comité de pilotage commercial de China Southern Airlines, a qualifié cette opération d’étape clé dans la stratégie d’expansion internationale de la compagnie.

Les deux transporteurs aériens ont commencé leur coopération en 2010 via des vols en partage de codes et ont signé un accord de partenariat global en 2022, étendant leur collaboration à des domaines tels que le support technique, les services au sol et les activités commerciales. Ils collaboreront également pour améliorer la connectivité et les opérations dans leurs plateformes de transit respectives.

China Southern Airlines opère actuellement jusqu’à 111 vols hebdomadaires au départ de plusieurs villes chinoises vers le Vietnam, tandis que Vietnam Airlines assure plus de 50 vols hebdomadaires entre les deux pays.

VNA/CVN