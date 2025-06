Le PM exhorte l'ERIA à soutenir la recherche de nouveaux moteurs de croissance

À l’occasion de sa participation au 16 e Forum annuel des pionniers du Forum économique mondial (WEF) à Tianjin et de ses activités bilatérales en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 25 juin, le Professeur Tetsuya Watanabe, président de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA).

Le Premier ministre a salué les contributions significatives de l'ERIA au Vietnam au fil des ans, soulignant la qualité de leurs recherches menées conjointement. Il a encouragé l'ERIA à poursuivre son étroite coopération avec les instituts de recherche vietnamiens, notamment en matière de recherche et de consultation politique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l'ERIA accompagne le Vietnam dans la recherche et l'identification de nouveaux moteurs de croissance, aide le pays à accroître la productivité, la qualité et la compétitivité de son économie, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte et de l'économie circulaire, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement rapide et durable et de croissance économique à deux chiffres fixés pour les décennies à venir.

Il a également exprimé son espoir que l'institut poursuive sa coopération étroite avec le Vietnam afin de rechercher de nouveaux contenus, idées et initiatives pour l'organisation du prochain Forum du futur de l'ASEAN (AFF) et du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), lorsque le Vietnam accueillera la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en 2027.

Le Professeur Watanabe, pour sa part, s'est dit profondément impressionné par la vision et la détermination du Vietnam, telles qu'elles ressortent du discours d'ouverture du Premier ministre Chinh lors du WEF à Tianjin et a réaffirmé son engagement à une coopération continue et fructueuse avec les ministères, agences et instituts de recherche vietnamiens afin de proposer de nouvelles idées et d'apporter des contributions concrètes et efficaces aux objectifs de développement du pays.

Il a souligné l'importance de renforcer la résilience de l'ASEAN et a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à participer au Forum annuel de haut niveau de l'ERIA à Jakarta.

L'ERIA est un institut de recherche réputé qui a entretenu ces dernières années une coopération étroite et efficace avec les agences vietnamiennes, notamment avec l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, la Commission des politiques et stratégies du Comité central du Parti et l'Académie diplomatique du Vietnam, qui relève du ministère des Affaires étrangères.

