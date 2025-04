Un tronçon de l’autoroute Bên Luc - Long Thành est mis en exploitation aujourd'hui

Selon le comité de gestion de projet des autoroutes du Sud, plus de 18 km de l'autoroute Bên Luc - Long Thành, après une exploitation technique le 19 avril, sont officiellement ouverts au trafic à partir d'aujourd'hui (28 avril), à l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975).

À ce jour, la longueur totale de cet axe routier exploitée est estimée à près de 30 km, dont plus de 10 km ouverts au trafic en janvier dernier.

Le point de départ se situe au croisement avec l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong, et le point final est relié au croisement de Tân Hiệp, faisant partie du projet de l'autoroute Biên Hòa - Vũng Tàu.

L’autoroute Bên Luc - Long Thành mesure 57,8 km de long. Le projet traverse la province de Long An (2,7 km), Hô Chi Minh-Ville (26,4 km) et la province de Dông Nai (28,7 km).

Cet ouvrage contribuera à réduire les embouteillages et la congestion dans les rues Nguyên Huu Tho et Nguyên Van Linh (au sud de Hô Chi Minh-Ville). De plus, il permettra de diminuer la pression du trafic sur les Nationales 1 et 51 ainsi que sur l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây.

L'autoroute Bên Luc - Long Thành facilitera le développement des parcs industriels, des ports maritimes et des aéroports du Sud.

Texte et photos : Hồng Đạt/CVN