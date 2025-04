Delta du Mékong

Le transport dans le pays des "neuf dragons" : un pas vers une nouvelle ère

Routes interrégionales. Grandes autoroutes reliant le Nord au Sud. Imposants ponts suspendus. Importants projets d'infrastructures de transport à l'échelle nationale... Tous sont en pleine construction dans le Delta du Mékong avec l'exécution des travaux de plus en plus rapide.

Ces réalisations sont devenues des moteurs de développement pour le Delta du Mékong, propulsant cette région des "neuf dragons" vers une nouvelle ère de progrès.

Grâce à l'attention constante portée par le Parti et l'État au fil des ans, à travers des mécanismes politiques innovants et un investissement accru en ressources humaines et matérielles, cette région, qui était auparavant un labyrinthe de rivières et de canaux, est désormais plus connectée, plus fluide et plus accessible. Les temps de transport entre le Delta du Mékong et d'autres régions économiques voisines et du pays se raccourcissent ainsi de plus en plus.

Alors que le pays s'apprête à célébrer le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), il est essentiel de revenir sur l'histoire et de comparer le passé avec le présent, tout en projetant l'avenir. Cela permet de saisir la formation et le développement des infrastructures de transport dans le Delta du Mékong.

Des projets qui relient des rives joyeuses

Depuis son point de départ à Pác Bó (province de Cao Bằng), la route Hô Chí Minh a permis de relier depuis des années toutes les régions du pays, du nord au sud, jusqu'à l'extrême pointe de Cà Mau, dans la commune de Dât Mui, district de Ngoc Hiên, province de Cà Mau. Le transport routier est désormais fluide, et les habitants du delta du Mékong se sentent fiers de leur terre d'eau, où des ponts historiques et des routes principales ont été créés pour relier les rives du pays.

Le rêve de plusieurs générations devenu réalité

Ngoc Hiên, situé à l'extrémité sud du pays, a fait un grand bond en avant depuis l'achèvement de la route Hô Chi Minh qui a relié Mui Cà Mau au reste du pays par la terre. Cette connexion a été une étape clé pour développer cette région isolée, longtemps séparée par la mer et les rivières. Le pont Nam Can, inauguré en février 2015, a été la dernière pièce du puzzle reliant cette région de l'extrême sud aux autres parties du pays.

L'ancien secrétaire du Comité du Parti du district de Ngoc Hiên, Nguyên Truong Giang, se souvient de la grande difficulté d'autrefois : "Lorsque le district a été séparé, Ngoc Hiên a dû surmonter de nombreuses difficultés, y compris le manque d'infrastructures, et des bureaux locaux installés dans une ancienne station forestière. Le district était isolé, sans connexion routière, et les conditions de vie y étaient précaires".

Cependant, grâce au soutien du gouvernement central et local, Ngoc Hiên a pu exploiter les opportunités de développement, en particulier dans les secteurs du tourisme et de l'énergie éolienne. Aujourd'hui, 100% des routes principales du district sont pavées, y compris près de 500 kilomètres de réseau rural.

Un autre témoignage vient de Tô Van Dung, chef du village de Ông Dinh, qui raconte : "Avant, sans route, la vie des gens était très difficile. Nous devions voyager par bateau, et quand l'eau était basse, les déplacements étaient impossibles. Les enfants dépendaient entièrement des bateaux pour aller à l'école, et les malades devaient être transportés sur des bateaux à moteur pour atteindre les centres de santé. Maintenant, il suffit d'un appel, et les médecins viennent chez nous".

À Lâp Vo, un autre exemple de transformation a eu lieu, grâce à l'achèvement du pont Cao Lanh en 2018. Avant sa construction, les habitants devaient prendre le ferry pour traverser la rivière Tiên, un processus long et souvent pénible. Aujourd'hui, avec le pont Cao Lanh, la traversée est devenue beaucoup plus rapide et sans frais.

Des ponts symboles de progrès

Le 21 mai 2000 a marqué un tournant historique avec l'inauguration du pont My Thuân, le premier pont suspendu du Vietnam traversant la rivière Tiên, reliant les provinces de Tiên Giang et Vinh Long. Ce fut une grande célébration pour les habitants du Delta du Mékong, qui étaient auparavant contraints de prendre plusieurs ferries pour se rendre à Hô Chi Minh-Ville.

Le pont My Thuân, long de plus de 1,5 km et large de 24 mètres, a été un projet d'envergure avec un financement partagé entre l'Australie (66%) et le Vietnam (34%). Véritable catalyseur pour le développement des infrastructures routières de la région, ce projet a mis fin à des décennies de dépendance au ferry, favorisant par la même un commerce plus rapide des produits agricoles et des biens entre les provinces du sud du Vietnam.

Les ponts, comme My Thuân et Rach Miêu, ont grandement facilité l'intégration de la région du Delta du Mékong au reste du Vietnam. Le pont Rach Miêu, inauguré en 2009, a relié les provinces de Tiên Giang et Bên Tre, favorisant ainsi les échanges économiques entre ces régions et Hô Chi Minh-Ville.

Ces ponts ne sont pas seulement des infrastructures ; ils symbolisent aussi une nouvelle ère pour les habitants de la région. Ils ont transformé la vie quotidienne, rendant les déplacements plus rapides et plus accessibles, tout en stimulant la croissance économique.

Le pont My Thuân est également le premier grand projet ayant permis de changer radicalement le trafic dans le delta du Mékong depuis le début des années 2000, un tournant historique. Immédiatement après cela, une série de projets de ponts et de routes à l'échelle régionale ont été lancés, notamment le projet du pont Rach Miêu sur la rivière Tiên, reliant les deux provinces de Tiên Giang et Bên Tre.

La construction a commencé en 2002 avec un investissement de 1.400 milliards de dôngs et s’est achevée en 2009, rompant l'isolement de la province de Bên Tre - une île entourée de rivières, où le ferry Rach Miêu était auparavant le seul moyen de transport reliant la patrie des noix de coco avec Hô Chi Minh-Ville et les autres provinces et villes de la région.

Le pont Rach Miêu a créé un axe triangulaire continu reliant la province de Bên Tre aux provinces côtières du Delta du Mékong et rapprochant Bên Tre de Hô Chi Minh-Ville. Il constitue un levier pour le développement de la patrie de la noix de coco. Il s’agit également d’un projet typique d’investissement, de conception et de construction par le Vietnam.

Les ponts Rach Miêu et My Thuân ne sont pas seulement des tournants, ils sont également des perspectives "d’ouvertures de route", insufflant une nouvelle vie au développement des infrastructures de transport du delta du Mékong, de sorte qu'au fil du temps, de nombreux nouveaux ponts seront construits sur les rivières Tiên et Hâu, reliant des routes spacieuses et ouvertes.

Réalisé par Đạt - Sơn - Anh - An/CVN