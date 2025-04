Hô Chi Minh-Ville : 50 ans de développement avec le pays

Le document “Hô Chi Minh-Ville - 40 ans de développement et d’intégration : Jalons et événements historiques” a consacré une partie au temps difficile et inoubliable de la ville dans les premières années après sa libération. À l’époque, les stocks de matières premières s’épuisaient, l’économie était en récession, la production et les services déclinaient, tandis que les prix flamboyaient. Pendant trois années consécutives, le Sud a été frappé par des catastrophes naturelles, compromettant les récoltes dans le Delta du Mékong…

Face à cet état inquiétant, la mégapole du Sud, forte d’une vision pragmatique et d’un esprit d’initiative, a su surmonter ces défis.

Une croissance galopante

Ainsi, sa croissance annuelle en moyenne a atteint 8,17% sur la période 1980-1985, contre seulement 2,18% entre 1976 et 1980. Ses recettes budgétaires en 1985 étaient 43 fois supérieures à celles de 1980.

Près de quarante ans après le lancement de la politique de Đôi moi en 1986, la mégalopole affiche un essor remarquable, avec des avancées majeures et équilibrées dans divers domaines.

Selon Duong Ngoc Hai, vice-président permanent du Comité populaire municipal, malgré les nombreux défis, en 2024, le Produit intérieur brut régional (PIBR) a augmenté de 7,17% par rapport à l’année précédente. Poursuivant sur sa lancée, l’économie locale a continué à prospérer au premier trimestre 2025 avec plusieurs indicateurs positifs.

La Résolution N°31 datée du 30 décembre 2022 du Politburo du Parti, qui oriente le développement de Hô Chi Minh-Ville, a déterminé son rôle de porte d’entrée vers le monde et de locomotive économique à compétitivité internationale.

Cette dernière décennie, de vastes zones urbaines intégrées ont vu le jour, telles que Bình Hung (100 ha), An Lac (110 ha), An Khánh et An Phú (143 ha), parmi d’autres projets majeurs. En plus des centres urbains existants, la mégapole du Sud est appelée à en accélérer la création de nouveaux pôles.

D’après le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Ðuoc, en 2025, la ville vise une croissance supérieure à 10%, tout en maintenant une dynamique de développement global et en affirmant sa position de moteur économique du pays.

D’ici 2030, le PIBR par habitant devrait atteindre environ 13.000 dollars, la positionnant en tant que centre économique, financier, commercial, techno-scientifique et culturel de l’Asie du Sud-Est.

À l’horizon 2045, la mégalopole ambitionne de devenir un hub économique et financier de toute l’Asie, en garantissant un développement durable et une qualité de vie élevée, avec un PIBR par habitant avoisinant 37.000 USD, se positionnant ainsi comme une destination attractive à l’échelle mondiale.

Une vie meilleure des citoyens

Selon le Comité populaire municipal, le revenu moyen par habitant, qui n’était que de 65 dollars en 1975, est estimé à quelque 7.758 dollars fin 2024. L’objectif est de franchir la barre des 13.000 à 14.000 dollars d’ici 2030, plaçant Hô Chi Minh-Ville parmi les leaders nationaux en la matière et au-dessus du seuil de revenu élevé. La pauvreté a essentiellement été éradiquée selon les critères multidimensionnels, et le seuil de pauvreté est régulièrement rehaussé, dépassant la moyenne nationale.

Dans ce processus de développement global, les autorités locales accordent toujours une attention particulière aux communautés ethniques, notamment les Hoa, Khmers et Chams, qui entretiennent des liens historiques avec la ville. Ces dernières années, mesures incitatives et politiques spécifiques ont été mises en place pour soutenir leur développement économique tout en préservant leur identité culturelle.

D’après Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, les 468.000 habitants de minorités ethniques représentent le “noyau” de la grande union interethnique. Leur volonté de surmonter les difficultés pour améliorer leur situation économique contribue à une meilleure qualité de vie pour tous les foyers, y compris les plus vulnérables.

Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité municipal du Parti, a affirmé que cette union avait permis à la mégalopole de relever de nombreux défis pour continuer à tracer un chemin de croissance rapide et durable.

En même temps, des programmes sociaux et caritatifs seront poursuivis et multipliés afin que personne ne soit laissé pour compte.

En un demi-siècle, la mégapole du Sud a démontré la puissance d’une gouvernance visionnaire, l’unité de ses habitants et la volonté collective de progresser. Les transformations vécues par les communautés chinoise, khmère et cham témoignent non seulement de parcours individuels, mais aussi d’un engagement commun en faveur d’une ville civilisée, moderne et profondément humaine.

Texte et photos : Quang Châu/CVN