Nouveau moteur du développement pour le Delta du Mékong

Le chantier de l’autoroute Cao Lãnh - An Hữu (section 1) traversant la commune de Mỹ Hội, dans le district de Cao Lãnh (province de Đồng Tháp), illustre l’engagement des autorités locales à surmonter les difficultés. La demande en sable pour ce projet s’élève à 2,3 millions de mètres cubes. Les projets d'infrastructures créent de nouvelles opportunités d'urbanisation, d'emploi et de croissance pour le Delta du Mékong - un territoire dynamique -, mais posent également des défis liés à la construction et à l'approvisionnement en matériaux.

En réponse à ce besoin, le Comité populaire de Dông Thap a encouragé la poursuite de l’extraction de sable afin de garantir le bon déroulement des travaux.

Les autorités provinciales et les ministères concernés ont intensifié leurs efforts pour résoudre les problèmes, notamment la libération des terrains et la gestion des matériaux. L’entrepreneur, VNCN E&C, a installé huit sableuses industrielles. Ses employés ont travaillé jour et nuit pour respecter les délais. L’objectif est d'achever la première phase avant le 20 avril et la deuxième avant le 20 juin 2025.

Un soutien politique constant

Face à la pénurie de sable, de gravier et d’autres matériaux, le Premier ministre a ordonné aux autorités locales de renforcer la fourniture de pierre et de sable aux projets prioritaires. Les présidents des comités populaires des provinces concernées doivent mettre en œuvre des politiques spécifiques afin de garantir un approvisionnement suffisant en matériaux de construction.

Le Dr. Trần Hữu Hiệp, ancien membre du Comité de direction du Nam Bô (Sud oriental), a souligné l’importance de relier les infrastructures de transport aux autres projets d’investissement. Le développement du Delta du Mékong doit être cohérent et coordonné entre les provinces et les zones concernées. Il est crucial d’attirer des investissements privés tout en renforçant la coopération régionale pour soutenir les projets interprovinciaux, en particulier ceux reliant ce delta à Hô Chi Minh-Ville et à la Région économique clé du Sud.

Cà Mau, située au carrefour de grands axes de transport, joue un rôle central pour le Delta du Mékong et le pays en général. Cette ville devrait se développer selon un modèle décentralisé, favorisant la convergence des axes radiaux et des centres urbains, reliés par un réseau de transport bien intégré.

La province de Đồng Tháp met l’accent sur le développement d’un réseau de transport homogène et efficace. Cela permettra de relier les zones urbaines et rurales, facilitant ainsi le transport de marchandises et de passagers, et contribuant à l’urbanisation ainsi qu’à la construction de nouvelles zones rurales. En outre, la province prévoit des investissements pour achever des lignes de transport reliant des points stratégiques à l’échelle nationale et interrégionale.

Les autorités locales ont également travaillé sur la planification de l’exploitation foncière autour des routes, afin de stimuler le développement économique. La province mise sur la mobilisation de diverses sources de financement, notamment via le partenariat public-privé, pour accélérer les projets d’infrastructures.

Un avenir prometteur

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que, malgré les difficultés rencontrées tels que l’affaissement du sol, l’érosion et l’intrusion d’eau salée... le Delta du Mékong a un avenir prometteur. Le déploiement des projets d’infrastructures de transport contribuera à réduire les coûts des logistiques, à améliorer la compétitivité des produits et à ouvrir de nouvelles opportunités de croissance pour la région.

En plus des infrastructures routières, des investissements sont prévus pour améliorer et étendre les aéroports de Phú Quốc, Cà Mau et Rạch Giá, ainsi que pour développer les ports maritimes de Cái Cui, Trần Đề et Hòn Khoai. Ces projets permettront de renforcer les connexions entre les différentes régions et d’assurer un développement harmonieux du Delta du Mékong.

Le Delta du Mékong joue un rôle crucial dans l’économie du Vietnam, et son développement nécessite des infrastructures modernes, ainsi qu’une coopération régionale étroite. Les efforts consentis pour améliorer les routes, les ports et les aéroports, ainsi que pour résoudre les problèmes environnementaux, ouvriront de nouvelles perspectives pour la région. L’objectif est d'en faire un modèle de développement durable, contribuant ainsi à la garantie du bien-être social de ses habitants et à la croissance du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé les agences et ministères concernés de mettre en œuvre un plan global visant à résoudre les problèmes environnementaux. Un projet de développement de rizières sur un million d’hectares est en cours, avec un accent particulier mis sur l’extension des infrastructures portuaires et aéroportuaires afin de stimuler le commerce et la croissance économique.

Réalisé par Đạt - Sơn - Anh - An/CVN