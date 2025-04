La campagne Hô Chi Minh, symbole d’une nation indomptable

Il y a 50 ans, la campagne Hô Chi Minh s’est achevée par une victoire totale, tournant décisif pour la réunification nationale. Plus qu’un succès militaire, ces offensives incarnèrent l’unité, la résilience populaire et le génie militaire du Vietnam.

Un demi-siècle après la victoire éclatante de la campagne Hô Chi Minh (26-30 avril 1975), l’empreinte de ces opérations militaires stratégiques, qui ont changé le destin de la nation, demeure profondément gravée dans l’histoire. Bien plus qu’un triomphe militaire de portée historique, il s’agit d’un symbole du patriotisme, de la volonté inébranlable et de l’art militaire du peuple vietnamien.

Retour sur ce parcours héroïque pour rendre hommage aux sacrifices considérables consentis et réaffirmer la valeur pérenne de la victoire - une source de motivation pour la nation de poursuivre sa marche en avant vers le développement et l’intégration.

Opportunité clé, décision historique

Le succès de la campagne Hô Chi Minh ne fut pas un aboutissement fortuit, mais le résultat inéluctable d’une préparation stratégique méthodique, de l’essor puissant des forces révolutionnaires et de l’affaiblissement irréversible de l’adversaire.

Dès fin 1974, le rapport des forces sur le terrain penchait nettement en faveur de nos troupes, ouvrant une fenêtre historique pour mettre fin à la guerre du Vietnam (1954-1975).

Les victoires successives des campagnes Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) et Huê - Đà Nang (Centre) avaient désintégré le système de défense stratégique de l’armée de Saigon. La bataille clé de Buôn Ma Thuôt (Hauts plateaux du Centre) créa un tournant décisif, contraignant l’ennemi à une retraite chaotique. Ensuite, avec une rapidité fulgurante, nos forces libérèrent successivement les grandes agglomérations, anéantissant et désorganisant les meilleures unités adverses.

Fin mars 1975, le régime de Saigon perdit toute capacité de contrôle, ses soldats étaient démoralisés, ses généraux désorientés, entraînant des troubles internes. La crise du gouvernement de Nguyên Van Thiêu (président de la République du Vietnam - Sud Vietnam de 1965 à 1975) atteignit son paroxysme lorsqu’il sollicita l’aide américaine sans obtenir de soutien significatif.

Face à cette situation, le 31 mars 1975, le Politburo du Parti se réunit et estima : “En termes de stratégie, de forces militaires et politiques, nous disposons d’une supériorité écrasante ; l’ennemi est confronté au risque d’effondrement et d’anéantissement imminent… Le moment est venu de lancer une offensive générale et un soulèvement à Saigon - Gia Đinh”. Une décision stratégique qui témoigna de la clairvoyance et de la détermination des dirigeants du Parti et de la Commission militaire centrale du Parti.

Fort de cette évaluation précise, le Politburo décida de déclencher la campagne Hô Chi Minh, visant directement le cerveau de l’ennemi pour mettre fin à la guerre dans les plus brefs délais.

Le 7 avril 1975, le Général Vo Nguyên Giáp adressa un télégramme urgent à toute l’armée : “Vitesse, plus de vitesse ! Adace, plus d’audace ! Profiter de chaque heure et de chaque minute, se précipiter sur le front, libérer le Sud. Déterminés à combattre jusqu’au bout et à remporter une victoire complète !”. Au-delà d’un simple ordre militaire, il s’agissait d’un appel solennel à un fort esprit de combat de toute l’armée et la population. En moins d’un mois, les corps d’armée principaux convergèrent à une vitesse stupéfiante vers Saigon, animés d’un moral invincible. Les axes routiers détruits par l’ennemi furent rapidement rétablis par le génie militaire et les civils mobilisés, tandis que les chars et l’artillerie avancèrent sur le champ de bataille à un rythme sans précédent. Toute la nation s’engagea dans l’ultime combat avec une foi inébranlable en la victoire.

Le 14 avril 1975, conformément au vœu unanime de l’armée et de la population, le Politburo et la Commission militaire centrale du Parti ont officiellement dénommé l’opération de libération de Saigon - Gia Đinh la “campagne Hô Chi Minh”. Y attribuer le nom du Président Hô Chi Minh ne se limitait pas à honorer le grand leader de la nation, mais constituait également un serment ferme que ce serait l’ultime bataille stratégique pour mener le pays à la victoire complète. De ce fait, elle transcende la simple opération militaire pour devenir le symbole de la volonté d’unité, du patriotisme et de l’aspiration à la paix de toute la nation.

Bataille stratégique, victoire totale

Le 26 avril 1975, à 17h00 précises, nos troupes ouvrirent le feu pour foncer sur Saigon, marquant ainsi le début de la campagne historique Hô Chi Minh. Convergeant de cinq directions - nord-ouest, nord-est, est, sud-est, ouest et sud-ouest - les corps de troupes, avec des chars en tête de colonne, pénétrèrent en profondeur, anéantissant les zones de défense périphériques ennemies et s’approchèrent de Saigon. L’adversaire fut plongé dans un chaos stratégique complet.

À partir de l’après-midi du 28 avril, les troupes fantoches ne reçurent plus d’ordres du quartier général, leurs commandants ayant fui à l’étranger.

Dans la nuit du 28 avril 1975, le Commandement de la campagne ordonna à nos forces, déployées sur les cinq axes d’attaque, de lancer un assaut simultané sur Saigon. En même temps, il enjoignit aux VIIIe et IXe Régions militaires de coordonner leurs offensives pour libérer le Delta du Mékong.

À 05h00 du 29 avril 1975, les différentes armées vietnamiennes convergèrent sur les bases défensives ennemies afin de pénétrer le cœur de Saigon. Des slogans tels que “tout retard est une faute envers l’histoire” et “l’opportunité est l’ordre”, émanant du Politburo, insufflèrent un nouvel élan et une motivation accrue à l’armée et la population. Toutes les unités affichaient une détermination offensive ardente, résolues à combattre et à vaincre.

Après plus de trois jours et nuits de combats acharnés, l’armée vietnamienne s’empara de nombreuses bases et positions, brisant les lignes de défense extérieures de l’ennemi, mettant hors de combat et désorganisant la majeure partie des 5e, 25e, 22e, 18e et 7e divisions adverses. À cet instant, tout le pays avait les yeux rivés sur Saigon - Gia Đinh.

L’ensemble des forces engagées dans l’offensive sur Saigon était prêt. Officiers et soldats étaient animés d’une ferveur victorieuse. Sur les casques, manches, crosses de fusils, tubes de canons et blindages des véhicules étaient inscrits les mots du bien-aimé Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) : “En avant ! La victoire totale sera certainement nôtre”.

Aux premières heures du 30 avril 1975, venant de toutes les directions, notre armée déferla sur Saigon. Nos troupes prirent rapidement le contrôle des Commandements de l’armée de l’air et de la division aéroportée ennemis, sécurisant l’aéroport de Tân Son Nhât.

À 10h45, nous lancions l’assaut sur le Palais de l’Indépendance, capturant vivantes les autorités du gouvernement fantoche de Saigon et contraignant le président Duong Van Minh à annoncer une capitulation sans condition.

À 11h30, le drapeau révolutionnaire flottait fièrement au sommet du palais présidentiel du régime de Saigon - Palais de l’Indépendance. La campagne historique Hô Chi Minh était une victoire totale !

De la capitale Hanoï jusqu’aux villages isolés et aux îles lointaines, des cris de joie retentissaient. Toute la nation entonna le chant triomphal “Comme si l’Oncle Hô était encore présent le jour de la grande victoire”, marquant la fin victorieuse de la guerre du Vietnam.

Puissance et intelligence des Vietnamiens

La campagne Hô Chi Minh constitue également l’emblème le plus éclatant de l’héroïsme révolutionnaire vietnamien. Durant cette longue et âpre lutte, l’armée et la population manifestèrent une volonté inébranlable, un esprit indomptable, prêtes à tous les sacrifices pour défendre l’indépendance et la liberté de la nation. Elle est la cristallisation d’un patriotisme ardent, d’une trempe d’acier forgée au fil des générations d’un esprit de grande union nationale.

Sous la direction du Parti, le peuple tout entier, d’un seul cœur, forgea une force composite inébranlable. De l’arrière du Nord aux champs de bataille du Sud, des campagnes aux villes, des forces armées aux mouvements populaires insurrectionnels, tous convergèrent en une vague révolutionnaire impétueuse, emportant l’ensemble du système de domination du régime de Saigon.

Cette campagne représente également le point culminant de l’art militaire vietnamien. Elle est la plus vaste par son ampleur, la plus rapide dans sa progression, la plus intense dans ses combats et la plus efficace dans la neutralisation de l’ennemi de toute l’histoire de notre lutte révolutionnaire, témoignant d’une maîtrise exceptionnelle.

L’art d’organisation des forces et de coordination des différentes unités fut appliqué avec une habileté remarquable, créant une supériorité écrasante qui désintégra complètement le système défensif adverse en un laps de temps très court. En particulier, la doctrine directrice “vitesse fulgurante, audace, surprise, victoire assurée” engendra un succès éclatant, confirmant le génie stratégique du Parti et du Commandement général.

Une victoire aux résonances mondiales

Ce succès n’eut pas seulement une signification pour le Vietnam, il galvanisa puissamment les mouvements de libération nationale à travers le monde. Les peuples colonisés y virent un symbole de volonté indomptable et d’aspiration à l’indépendance et à la liberté. Cette victoire affirma qu’aucune puissance étrangère ne saurait subjuguer un peuple uni, résilient et animé d’un patriotisme sans bornes.

Cinquante ans après le jour de la victoire totale, le Vietnam a accompli des progrès considérables dans tous les domaines. Autrefois dévasté par la guerre, il s’est hissé au rang d’économie dynamique, profondément intégrée au monde, tout en préservant son indépendance, sa souveraineté et en poursuivant un développement durable.

Les réussites d’aujourd’hui sont la preuve vivante que l’esprit de la campagne Hô Chi Minh conserve toute sa pertinence, continuant d’éclairer la voie du développement de la nation. Il s’agit d’une force motrice pour la génération actuelle de bâtir un Vietnam prospère, avançant d’un pas ferme sur la voie de l’intégration internationale.

