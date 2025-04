Quatre adresses "rouges" sur les traces des commandos de Saïgon

Photo : VNA/CVN

Le terme "Biêt đông Sài Gòn" désignait une unité de commandos de l’Armée de libération du Sud-Vietnam, spécialisée dans les frappes surprises contre les installations militaires américaines et fantoches de Saïgon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville avant sa libération en 1975) pendant la guerre du Vietnam.

Trân Van Lai, alias Nam Lai, un entrepreneur saïgonnais renommé dans les années 1960, a mis en place de nombreux réseaux de dissimulation d’armes et de caches pour les forces commandos lors de l’offensive générale et du soulèvement du Têt Mâu Thân - Nouvel An lunaire 1968. Aujourd’hui, certaines de ses propriétés sont devenues des monuments historiques ouverts au public.

Voici quatre adresses incontournables, témoins de l’événement historique du Têt Mâu Thân 1968, situées au cœur de Hô Chi Minh-Ville, facilement accessibles et offrant aux visiteurs une immersion historique enrichissante à l’occasion de la célébration de la Journée de la réunification nationale, le 30 avril.

Musée des Commandos de Saïgon - Gia Ðinh

• Adresse : 145, Trân Quang Khai, quartier de Tân Ðinh, 1er arrondissement

• Heures d’ouverture : 07h30 - 19h00 ; vendredi et samedi jusqu’à 17h30

Aménagé fin 2019 dans une maison de trois étages vieille de plus de 60 ans, le Musée des Commandos de Saïgon - Gia Ðinh a ouvert ses portes en août 2023. Il conserve plus de 300 objets, dont armes, lettres, objets de la vie quotidienne en temps de guerre, ainsi que des pièces notables comme la machine à écrire du président de la République du Vietnam, Nguyên Van Thiêu, la machine à imprimer les tracts de Ðô Miên et le vélo de la messagère Nguyên Ngoc Huê.

Photo : VNA/CVN

L’ascenseur en bois du rez-de-chaussée impres-sionne par sa fonctionnalité après des décennies. L’espace d’exposition reconstitue plusieurs attaques menées par les forces des Biêt đông, chaque photo étant accompagnée d’une légende informative.

Un élément marquant est une grande carte illustrant les axes d’attaque lors de l’Offensive générale et du soulèvement du Têt Mâu Thân 1968.

Le balcon du deuxième étage arbore toujours le drapeau du Front de libération nationale du Sud-Vietnam, un lieu prisé pour les photos souvenirs. Le billet d’entrée au musée coûte 50.000 dôngs par personne.

Café Ðô Phu - Riz cassé Ðai Hàn

• Adresse : 113A, Ðang Dung, quartier de Tân Ðinh, 1er arrondissement

• Heures d’ouverture : 07h00 - 22h00 (tous les jours)

Le restaurant actuel du couple Ðô Miên existe depuis 1946 et servait autrefois de lieu d’opérations secrètes des Biêt đông Sài Gòn. Sa famille raconte que l’emplacement, juste à côté de la résidence d’un général de l’armée de la République du Vietnam, exigeait une vigilance constante lors de la dissimulation et du transfert de documents confidentiels. Les murs et armoires du deuxième étage recelaient des caches pour lettres et documents, ainsi qu’une issue de secours en cas de danger. La maison a conservé l’architecture ancienne de Saïgon, avec son toit de tuiles, ses escaliers en bois, son sol carrelé en damier blanc et rouge, et de nombreux souvenirs de combattants révolutionnaires.

Photo : Thanh Tân/VNA/CVN

Le restaurant accueillait non seulement habitants et autorités de Saïgon, mais aussi de nombreux soldats sud-coréens ayant participé au conflit. Ces derniers ont suggéré d’ajouter du kimchi au menu, n’étant pas habitués au goût du com tâm (riz cassé) traditionnel du Sud-Vietnam. Aujourd’hui, le com tâm accompagné de kimchi et d’œuf au jaune coulant est un plat vedette, rappelant le bibimbap coréen. Le prix d’un plat de com tâm varie entre 40.000 et 70.000 dôngs.

Le restaurant propose également une large sélection de cafés, thés, sodas, yaourts et de quây nóng (beignets chauds) trempés dans du cà phê sua đá (café au lait glacé), une spécialité des anciens Saïgonnais, au prix allant de 20.000 à 55.000 dôngs.

Trois maisons dans l’allée 287, rue Nguyên Ðình Chiêu

• Adresse : Maisons 287/68, 287/70 et 287/72, Nguyên Ðình Chiêu, 3e arrondissement

• Heures d’ouverture : 07h30 - 11h30, 13h00 - 17h00 (tous les jours)

Les trois maisons contiguës de l’allée 287 de la rue Nguyên Ðình Chiêu fascinent toujours les visiteurs étrangers grâce à l’exposition de nombreux objets de l’époque de Saïgon et vestiges des combattants Biêt đông. L’attraction principale est une voiture Citroën utilisée pour transporter du matériel militaire pendant la période coloniale française, ainsi qu’un réseau de tunnels fortifiés camouflés sous des carreaux alternés blancs et rouges.

La maison 287/70 abrite un tunnel secret de plus de 10 m de long, qui servait à dissimuler des tonnes d’armements en préparation de l’opération d’attaque. Caisses métalliques et coffres en bois contenant des armes sont actuellement exposés dans le tunnel, ouvert gratuitement aux visiteurs depuis 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’offensive du Têt Mâu Thân 1968. Il est conseillé aux étrangers d’engager un guide pour 300.000 dôngs afin de bénéficier d’explications détaillées tout au long de la visite.

Restaurant de pho Bình

Photo : VNA/CVN

• Adresse : 7, Lý Chính Thang, 8e quartier, 3e arrondissement

• Heures d’ouverture : 07h30 - 16h30 (tous les jours)

Le restaurant de pho de la rue Lý Chính Thang était autrefois le quartier général de la zone 6 lors de l’offensive du Têt Mâu Thân 1968. La façade se distingue par une étoile à cinq branches et une enseigne dorée sur fond rouge, rappelant le drapeau vietnamien.

Le propriétaire du restaurant, Ngô Toai, avait été condamné à 20 ans de travaux forcés à Côn Ðao pour avoir soutenu les Biêt đông. Ses descendants, dont le responsable des communications Ngô Van Lâp, ont perpétué l’héritage familial et continuent d’exploiter ce restaurant de pho traditionnel au rez-de-chaussée depuis plus de 60 ans.

Le premier étage est un espace d’exposition de documents historiques et de photos des combattants qui se sont déguisés en employés du restaurant de pho. Certains souvenirs sont précieusement conservés, comme un autel camouflé utilisé pour dissimuler la carte stratégique du quartier général, ainsi que la table et les chaises où les responsables se réunissaient pour échanger des informations, et un journal annonçant le procès du propriétaire du pho Bình.

Il est recommandé aux visiteurs de venir en groupe et de contacter le propriétaire à l’avance. Le tarif varie entre 10.000 et 20.000 dôngs par personne, en fonction du nombre de visiteurs.

Hà Phuong/CVN