Profiter des accords de libre-échange pour ouvrir les portes du marché international

>> Accords de libre-échange : les entreprises cherchent à optimiser les avantages

>> Renforcement du contrôle de l’origine pour préserver la crédibilité des exportations

>> Le Premier ministre propose des solutions clés pour stimuler la croissance économique

Après avoir a signé 17 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, le Vietnam les met actuellement en œuvre. Ces ALE couvrent la majorité des continents et concernent près de 60 économies représentant près de 90% du PIB mondial.

La réduction des taxes entraîne une augmentation rapide des importations entre les pays signataires, grâce à des prix plus bas, une meilleure qualité et une plus grande diversité des produits.

La baisse des droits de douane permet d’élargir la part de marché des produits importés dans les pays membres des ALE et stimule également les exportations.

Par exemple, dans le cadre de l’EVFTA, le Vietnam et l’UE se sont engagés à éliminer 99% des lignes tarifaires ; l’UE s’engage à en supprimer 85,6%, et le Vietnam 65% dès l’entrée en vigueur de l’accord.

Grâce aux engagements des ALE de nouvelle génération garantissant des avantages substantiels, une concurrence équitable et un développement durable, les flux d’investissement deviennent plus rapides et dynamiques.

Cela ouvre de grandes opportunités aux investisseurs étrangers d’oser investir sur des marchés prometteurs comme le Vietnam.

Lors d’un entretien avec un journaliste, l’économiste Dr. Võ Trí Thành a souligné que le Vietnam devenait une destination de plus en plus attractive pour l’investissement et les affaires dans la région. Avec 17 ALE, le niveau d’ouverture du Vietnam est très large et profond.

Faire affaire avec le Vietnam ne signifie pas seulement exploiter un marché en forte croissance avec 100 millions d’habitants, une jeunesse montante et une classe moyenne en expansion, mais permet aussi d’accéder facilement à de nombreux marchés clés dans le monde grâce à l’étendue des ALE. C’est un atout majeur pour le Vietnam.

Cela renforce également la transparence et la responsabilité des politiques publiques vietnamiennes.

Tous ces éléments, combinés à la capacité de connexion aux marchés, favorisent une intégration plus profonde du Vietnam au marché international.

Une destination attractive pour les investisseurs internationaux

Selon les données du Bureau des statistiques du ministère des Finances, au cours des deux premiers mois de 2025, le capital enregistré des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam a atteint près de 6,9 milliards USD, soit une augmentation impressionnante de 35,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le capital effectivement réalisé a atteint près de 3 milliards USD, en hausse de 5,4%. Cela démontre l’attractivité du marché vietnamien.

D’après l’enquête sur l’indice de confiance des entreprises (BCI) menée au 4ᵉ trimestre 2024 par l’Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham), l’indice a atteint 61,8 points - son plus haut niveau depuis plus de deux ans - reflétant l’optimisme de la communauté d’affaires européenne quant aux perspectives économiques du Vietnam.

Cette hausse de la confiance des entreprises peut s’expliquer par plusieurs facteurs, en particulier les réformes économiques en cours au Vietnam et le rôle central du pays dans la tendance mondiale vers un développement durable.

De nombreuses entreprises ayant participé à l’enquête ont plus particulièrement indiqué que la "double transition" - numérique et écologique - jouait un rôle essentiel dans leurs évaluations positives.

Dans une interview, Phuong Nguyên - représentante régionale Asie du Sud-Est de CCX Partners (cabinet de conseil en investissement et commerce international) - a indiqué que, selon The Economist et l’étude à long terme du classement de l’environnement des affaires (BER) de l’EIU, le Vietnam devrait gagner 1,7 point sur 10 entre 2003 et 2028, "car nous avons reçu des demandes d’investissement et d’entrée sur le marché vietnamien de la part d’investisseurs et de partenaires internationaux, même au cours des deux dernières années de récession économique", a-t-elle souligné.

Selon elle, au sein de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam est le deuxième pays ayant le plus d’accords de libre-échange, après Singapour.

Avec une croissance du PIB toujours prévue entre 6 et 8% par an, s’appuyant sur quatre décennies de croissance soutenue, le Vietnam représente un marché clé dans les stratégies de croissance et de diversification des investisseurs internationaux.

Mme Phuong Nguyên salue également l’impact positif de la réorganisation actuelle de l’appareil administratif vietnamien.

Elle affirme aussi que de nombreuses réformes de la gestion publique promettent des changements cruciaux dans les procédures administratives et les politiques sectorielles, rendant l’environnement des affaires vietnamien encore plus attractif et compétitif.

Thao Miên - Câm Sa/CVN