D’ici 2030, le Delta du Mékong comptera au moins 1.200 km d’autoroutes

Lors d'une réunion avec des représentants de différents ministères, organismes et localités du Sud, sur la mise en œuvre des projets clés de transport dans la région, le Premier ministre a déclaré que le projet d'autoroute Cân Tho - Cà Mau doit être inauguré au plus tard le 19 décembre 2025, en tant que dernière section de l'autoroute Nord-Sud de l'Est, contribuant à l'ouverture de l'autoroute de Cao Bang à Cà Mau en passant par Lang Son.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le projet d’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang et d'autres infrastructures majeures (pont Rach Miêu 2, Cao Lanh - An Huu, pont Dai Ngai, tronçons Go Quao - Vinh Thuân et Rach Soi - Bên Nhât de la route Hô Chi Minh, autoroute Cao Lanh - Lo Te - Rach Soi...) progressent de manière synchronisée et proactive. Ainsi, l'objectif d'atteindre 600 km d'autoroutes dans le delta du Mékong d'ici fin 2025 est en voie de réalisation.

Le Premier ministre a insisté sur l'impératif de mener à bien ces projets dans les délais impartis, voire de les anticiper, tout en garantissant une qualité irréprochable et en maîtrisant strictement les coûts. Il a également souligné la nécessité d'accélérer les projets d'extension et de modernisation des aéroports de Cà Mau, Phu Quôc et Rach Gia, des ports maritimes de Cai Cui, Trân Dê, Hon Khoai, ainsi que des ports fluviaux pour optimiser le réseau navigable, sans oublier la ligne ferroviaire reliant Hô Chi Minh-Ville à Cân Tho.

En conclusion, le chef du gouvernement a affirmé que le développement coordonné des cinq modes de transport (routier, aérien, maritime, fluvial et ferroviaire) est la clé pour sortir le delta du Mékong de la pauvreté.

VNA/CVN