Le Premier ministre demande l’accélération du projet d'autoroute Cân Tho - Cà Mau

Photo : VNA/CVN

L'autoroute Cân Tho - Cà Mau a une longueur de route principale de plus de 110 km, traversant la ville de Cân Tho, les provinces de Hâu Giâng, Bac Liêu, Kiên Giang et Cà Mau (21,9 km) et 25,85 km de route de connexion.

L’autoroute Cân Tho - Cà Mau comprend deux sections : Cân Tho - Hâu Giang et Hâu Giang - Cà Mau, investie par le Comité de gestion du projet My Thuân et nécessite un investissement total de 27.523 milliards de dôngs (1,06 milliard de dollars). La construction a débuté le 1er janvier 2023 et devrait être achevée fin de 2025.

Sur le chantier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la province de Cà Mau, les investisseurs, le Comité de gestion du projet et les unités concernées qui ont strictement respecté la direction et la mise en œuvre du projet dans le but d’achever l’autoroute reliant Cao Bang à Cà Mau d'ici la fin de cette année.

Il a demandé de trouver toutes les solutions de haute technologie pour surmonter les difficultés et accélérer l'avancement du projet. En outre, le Premier ministre a également demandé des efforts pour démarrer la construction du pont Rach Miêu 2 en juillet prochain.

En ce qui concerne la province de Cà Mau, selon le dirigeant, si la province veut se développer, elle doit agrandir l'aéroport de Cà Mau, le port de Hon Khoai et construire l'autoroute Cà Mau - Dât Mui.

Photo : VNA/CVN

Après avoir inspecté le chantier de l’autoroute Cân Tho - Cà Mau, Pham Minh Chinh a présidé une réunion avec des ministères, secteurs et la province de Cà Mau sur la mise en œuvre de l'autoroute Cân Tho - Cà Mau et d'un certain nombre de projets de transport clés dans la province. Il a demandé d’achever l’autoroute Cân Tho - Cà Mau au plus tard le 19 décembre de cette année.

Il a insisté sur la recherche et l’application des sciences et technologies pour raccourcir le temps de construction, tout en suivant strictement la conception, assurant la qualité, protégeant l'environnement et garantissant la sécurité absolue du projet lors de sa mise en service.

Dans la période à venir, les unités sont tenues de se préparer de toute urgence à investir dans la deuxième phase des projets d’autoroutes dans le delta du Mékong au cours de la période 2026-2030. Le Premier ministre a donc ordonné au ministère de la Défense de déployer d'urgence la section de l'autoroute de Cà Mau à Dât Mui et de Dât Mui au port de Hon Khoai.

Afin de développer un système d'infrastructure logistique synchrone dans le delta du Mékong, le Premier ministre a chargé le ministère de la Construction de concevoir d'urgence une ligne ferroviaire reliant Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho ; de planifier et de mettre en œuvre de projets de ports intérieurs. Parallèlement, Cà Mau doit s'efforcer de toute urgence de mettre en œuvre le projet d'agrandissement et de modernisation de l'aéroport de Cà Mau pour recevoir de gros avions. Les travaux doivent se terminer cette année.

VNA/CVN