Escapades incontournables dans le Sud du Vietnam

Moins exubérant que le Centre, moins spectaculaire que le Nord-Ouest et ses imposantes montagnes, le Sud du Vietnam n’en captive pas moins le cœur des voyageurs. Cette région dévoile une beauté simple et poétique qui émerveille dès la première visite. Partons ensemble à la découverte de quelques-unes de ses destinations phares !

Photo : VNA/CVN

Sérénité littorale de Vung Tàu

Si les plages de Vung Tàu ne rivalisent peut-être pas avec la splendeur des baies du Centre, elles constituent la destination balnéaire la plus proche, agréable, pratique et abordable du Sud. Cette ville côtière respire la tranquillité, ombragée par une végétation luxuriante et parsemée de pagodes et de sites touristiques variés. Elle abrite d’imposantes églises et la statue monumentale du Christ, véritable emblème de la ville.

Vung Tàu réunit les atouts nécessaires pour une expérience complète, allant du tourisme populaire aux séjours de luxe, s’adaptant à toutes les envies.

Photo : VNA/CVN

Cap Cà Mau, pointe Sud du Vietnam

La province de Cà Mau possède de nombreux atouts pour développer l’écotourisme et le tourisme communautaire, grâce à ses mangroves et forêts de cajeputiers (melaleuca) dans les zones humides de tourbe.

Les visiteurs peuvent y découvrir le marqueur de coordonnées nationales GPS 0001 (kilomètre 0) du Vietnam, la tour au drapeau de Hanoï et admirer le symbole du navire se dirigeant vers la mer dans la zone touristique nationale du cap Cà Mau, sans oublier les Parcs nationaux d’U Minh Ha et du cap Cà Mau, parmi d’autres attractions.

Photo : VNA/CVN

Mont Bà Den à Tây Ninh, haut lieu spirituel du Sud

Situé à environ 90 km de Hô Chi Minh-Ville, le mont Bà Den (Dame Noire), dans la province de Tây Ninh, est la destination spirituelle la plus renommée du Sud. S’élevant à 986 m d’altitude, il est surnommé le "toit du Sud du Vietnam". Ce site est une étape essentielle lors d’un séjour à Tây Ninh, offrant de multiples points de vue pour admirer le paysage et prendre quelques clichés.

Tây Ninh est un carrefour culturel entre le Vietnam et le Cambodge.

Photo : CTV/CVN

Dông Tháp, royaume des lotus

Les vastes champs de lotus de Dông Tháp offrent un spectacle enchanteur en été, lorsque leurs fleurs parfumées embaument l’air. En hiver, à l’approche du Têt (Nouvel An lunaire), le village floral de Sa Déc explose de couleurs et de parfums, accueillant les promeneurs dans un cadre bucolique paisible.

À chaque saison, cette terre propose des expériences inoubliables dans un espace rural serein. Dông Tháp est l’une des plus belles destinations touristiques du Delta du Mékong, captivant les cœurs par son charme champêtre.

Hoàng Phuong/CVN