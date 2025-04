La victoire de Xuân Lôc ouvre une nouvelle ère de développement durable

>> Dông Nai : le port écologique de Phuoc An accueille son premier navire de SITC International

>> Entraînement militaire à Dông Nai en préparation du défilé du 50e anniversaire de la réunification nationale

>> Dông Nai célèbre les 50 ans de la réunification nationale avec des montgolfières

Si Phan Rang était considéré comme un "bouclier de fer" protégeant Saigon à distance, Xuân Lôc représentait quant à lui une "porte de fer", point clé dans la défense du gouvernement de Saigon. Sa chute signifiait l’effondrement imminent de Saigon ; c’est pourquoi le gouvernement de Saigon y avait rassemblé ses forces de défense les plus puissantes - environ 12.000 soldats appuyés par des armes et équipements modernes - transformant la zone en un véritable bastion. Après 12 jours et 12 nuits de combats acharnés, le matin du 21 avril 1975, l’armée révolutionnaire a libéré Xuân Lôc, ouvrant la voie à la libération de Saigon.

Évoquant la corrélation entre la campagne de Xuân Lôc et la libération de Biên Hoà, Phan Van Trang, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Biên Hoà et de Dông Nai, a rappelé que l’offensive avait coïncidé avec la diffusion d’une directive du Comité central et du Bureau central au Comité régional du Parti et au Commandement de la zone est pour la libération du Sud. Dans la nuit du 9 avril 1975, cette directive ainsi que le plan de libération de Biên Hoà furent transmis à la section du Comité du Parti de la ville.

"À l’époque, j’ai vu les habitants de Biên Hoà discuter avec enthousiasme des victoires de l’Armée de libération, qui avait pris Buôn Ma Thuôt, encerclé et attaqué l’ennemi à Long Khanh. Les soldats fantoches, paniqués, affluaient de partout vers Biên Hoà dans un état de peur et de désordre", raconte Phan Van Trang dans le livre Victoire de Xuân Lôc - Long Khanh, retraçant l’offensive générale et l’insurrection du printemps 1975.

Selon lui, les forces révolutionnaires locales avaient alors pour mission d’ébranler le moral des troupes ennemies pour provoquer leur reddition. "L’ennemi était effrayé et désorienté, tandis que la population était enthousiaste et euphorique. Les forces révolutionnaires en ville se sont développées rapidement. Des comités de soulèvement ont été créés dans les quartiers, les communes, et même dans la zone industrielle de Biên Hoà".

"Les forces armées et les masses organisées attendaient le signal pour prendre le pouvoir. Drapeaux, slogans et appels au soulèvement étaient prêts. Les dix appels à la reddition adressés aux soldats fantoches étaient affichés partout dans la ville. Tout était en place", écrit encore Phan Van Trang. Après la libération de Xuân Lôc - Long Khanh, Biên Hoà finalisa son plan d’action en coordination avec le 4e Corps d’armée, attaqua les positions clés et prit rapidement le pouvoir.

Le 30 avril 1975, l’armée révolutionnaire prit le contrôle de l’aéroport de Biên Hoà et de l’entrepôt de Long Binh. À 10h00, elle occupait le siège de l’administration provinciale de Biên Hoà. Le 4e Corps progressa rapidement vers Saigon, avec d’autres unités, pour libérer définitivement le Sud et unifier le pays.

Photo : VNA/CVN

Pham Quôc Thân, soldat de la division 341 du 4e Corps d’armée ayant participé à la campagne de Xuân Lôc, a déclaré avec émotion : "Pour obtenir cette victoire, la seule division 341 a compté plus de 1.200 blessés et morts. Nous, survivants, ainsi que les générations suivantes, devons être reconnaissants envers ceux qui ont versé leur sang pour que cette terre puisse aujourd’hui prospérer".

Lors d’une visite dans le district de Xuân Lôc à l’occasion des préparatifs du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a exprimé sa conviction que, depuis le 30 avril 1975, Xuân Lôc, Dông Nai et l’ensemble du Vietnam sont entrés dans une ère d’indépendance, de liberté, de paix et d’unité. Cinquante ans plus tard, Xuân Lôc s’inscrivent dans une nouvelle ère : celle de la croissance nationale.

Aujourd’hui, cinquante ans après la libération, Dông Nai connaît une "époque d’or" où tous les facteurs sont réunis pour accélérer et réussir une percée économique significative. La province entend lier son développement à celui de la région du Sud-Est, en capitalisant sur les atouts de l’aéroport international de Long Thành, de la ville aéroportuaire et du réseau urbain le long du fleuve Dông Nai, avec un système de transport intégré (autoroutes, rocades 3 et 4, ports maritimes, logistique, etc.).

Photo : CP/CVN

Vo Tân Duc, président du Comité populaire de Dông Nai, a affirmé que la localité était résolue à devenir, d’ici 2030, une localité moderne, civilisée et à forte croissance, dépassant le seuil de revenu élevé dans le groupe supérieur du pays. Son économie, dynamique, entend jouer un rôle de leader dans l’industrie aéronautique, les hautes technologies, les sciences, l’innovation et la technologie.

"La province met l’accent sur l’économie verte et circulaire, avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone. Le développement social est harmonieux, les habitants jouissent d’une vie prospère et épanouie. La défense nationale, la sécurité, l’ordre social et la sûreté sont solidement assurés", a déclaré le président du Comité populaire.

Photo : VNA/CVN

Concrètement, la province mise sur l’exploitation efficace de l’aéroport international de Long Thành, la modernisation de ses infrastructures dans une logique intelligente, résiliente au changement climatique. Elle prévoit la construction de zones industrielles vertes et la reconversion progressive des parcs existants pour réduire les émissions carbone. Elle cherche à attirer des investissements dans des projets industriels modernes, à forte valeur ajoutée, technologiquement avancés, écologiquement responsables et intégrés aux chaînes de valeur mondiales. Elle entend aussi développer des centres d’innovation, des zones spécialisées en technologies de l’information, des projets de transformation numérique, ainsi que des pôles éducatifs et de formation pour la région du Sud-Est.

En 2024, selon les statistiques, le produit intérieur brut (PIB) de Dông Nai (aux prix comparatifs de 2010) a atteint plus de 260.200 milliards de dôngs, soit une hausse de 8,02% en glissement annuel. Ce taux de croissance dépasse l’objectif fixé par la résolution provinciale (6,5% à 7%) ainsi que celui de la mégapole du Sud (7,17%) et de Binh Duong (7,48%).

Photos : VNA/CVN

Au 20 décembre 2024, la province avait enregistré un total d’investissements directs étrangers (IDE) estimé à 1.479,61 millions de dollars, soit une hausse de 27,52% sur un an.

En 2025, Dông Nai vise une croissance économique de 10%, en mettant en œuvre son projet NetZero pour opérer une transition verte grâce à des solutions spécifiques, adaptées et efficaces pour l’industrie et les autres secteurs. Elle entend accélérer les investissements dans le parc industriel de Hàng Gon (IP), les clusters industriels Hàng Gon (IC), Quang Trung 1 et Quang Trung 2, en conformité avec les standards IP et IC verts répondant aux normes Net-Zero. Elle exploitera également les opportunités offertes par la 4e révolution industrielle pour attirer les talents vietnamiens et internationaux à vivre et travailler à Dông Nai.

Truong Giang-Thao Nguyên/CVN