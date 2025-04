Delta du Mékong : un réseau de transport moderne en plein essor

Actuellement, 428 km supplémentaires sont en chantier. Cette dynamique, portée par la direction énergique du gouvernement et la détermination des autorités locales, impulse tous les projets régionaux vers l'atteinte des objectifs fixés pour 2025.

La mise en service, fin 2023, de l'autoroute My Thuân - Cân Tho et du pont My Thuân 2 a eu un double impact positif : désengorgement du trafic et établissement d'une connexion plus rapide entre Hô Chi Minh-Ville, poumon économique national, et Cân Tho, cœur du Delta du Mékong. Ce gain de 50 km a permis de réduire le temps de trajet de trois heures et demie à environ deux heures en voiture.

Pour les dirigeants de Cân Tho, l'autoroute My Thuân - Cân Tho concrétise les aspirations du Parti, de l'administration municipale, des habitants et de l'ensemble du delta du Mékong.

Cet axe essentiel favorise la connexion des territoires du delta, tissant une chaîne de développement économique équilibré et interconnecté, tout en stimulant le tourisme et les échanges culturels régionaux. De surcroît, son raccordement aux autoroutes Trung Luong - My Thuân et Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong offre aux entreprises une mobilité accrue, synonyme de réduction significative des coûts de déplacement.

Selon le Dr .Trân Huu Hiêp, ancien membre spécialisé et directeur du Département économique du Comité de direction du Sud-Ouest, la mise en service des projets de transport clés, ou ceux en cours, sont très encourageants pour le Delta du Mékong. Plus précisément, le réseau routier a créé une connexion à l'intérieur et à l'extérieur de la région, avec des ponts au-dessus des fleuves Tiên (bras Antérieur) et Hâu (bras Postérieur) du Mékong, ainsi que des ponts d’envergure tels que Cân Tho, My Thuân 1, My Thuân 2, Rach Miêu, etc.

Grâce à ces nouvelles infrastructures, l’économie du delta a enregistré des résultats encourageants. Concrètement, en 2024, la croissance économique régionale a atteint 7,31%, un taux supérieur à la moyenne nationale. Trà Vinh est en tête avec un taux de 10,04%, leader régional et se classant dans le top 10 national. Hâu Giang suit avec 8,76%, talonnée par Long An à 8,3%, Kiên Giang à 7,5% et Tiên Giang avec plus de 7%. Le revenu moyen par habitant est de 80,7 millions de dôngs par an, ce qui place le delta du Mékong au 5e rang sur les six régions du pays.

À Cà Mau, province à la pointe Sud du Vietnam, des projets structurants ont métamorphosé les infrastructures de transport ces dernières années, engendrant des axes de connexion majeurs. Un réseau routier fluide a ainsi émergé, véritable moteur d'un développement global et durable. Selon Lâm Van Bi, vice-président du Comité populaire provincial, la mise en service du pont enjambant la rivière Ông Dôc et de l'axe Est-Ouest reliant la Nationale 1 à la commune de Tân Thuận (district de Dâm Doi) promet un nouvel élan et une valorisation accrue des atouts locaux. De nombreux chantiers de construction, de rénovation et d'extension sont en phase finale, notamment le pont Gành Hào (commune de Tân Thuân), les routes Dam Doi - Cà Mau, Vàm Dình - Cái Dôi Vàm et U Minh - Khánh Hôi.

L'investissement dans les infrastructures de transport clés a créé une connexion entre les zones intérieures, les zones économiques côtières et les parcs industriels. Cette vision stratégique ne sert pas seulement le développement socio-économique, mais vise également à assurer la sécurité et la défense nationales. Les habitants sont d'autant plus enthousiastes que la construction de l'autoroute reliant la ville de Cà Mau à Dât Mui est prévue entre 2026 et 2030.

Lors d'une conférence consacrée aux infrastructures de transport du delta du Mékong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté à intensifier les efforts pour achever 600 km d'autoroutes dans la région d'ici fin 2025. Le chef du gouvernement a appelé les investisseurs, les comités de gestion de projet et les entrepreneurs à mobiliser davantage de personnel, de machines et d'équipements, et à respecter scrupuleusement les délais impartis. Selon le ministère de la Construction, le Delta du Mékong déploie actuellement neuf projets de transport d'envergure nationale, totalisant un investissement d'environ 106.000 milliards de dôngs. Six de ces projets, dont quatre autoroutiers (207 km au total) et deux ponts, sont programmés pour être achevés en 2025.

Le Delta du Mékong se transforme en un grand chantier avec de nombreux ouvrages clés en travaux. Il s’agit des autoroutes Nord-Sud de l'Est, des tronçons Cân Tho - Cà Mau ; Châu Dôc - Cân Tho - Sóc Trang, Cao Lanh - An Huu, My An - Cao Lanh ; de la route Hô Chi Minh, des tronçons Rach Soi - Bên Nhất et Gò Quao - Vĩnh Thuận ; du pont Rach Miêu 2, etc.

Le projet autoroutier Châu Dôc - Cân Tho - Sóc Trang, initié en juin 2023 et initialement programmé pour 2026, accuse un retard significatif, avec seulement 30% des travaux réalisés. Le comité de gestion explique cette lenteur par la durée accrue du traitement des sols meubles, le manque de sable nécessaire au remblai, sans oublier les difficultés de libération foncière et les perturbations météorologiques.

Enjambant le bras Tiên du Mékong et établissant une liaison entre Tiên Giang et Bên Tre, le pont à haubans Rach Miêu 2 devrait être raccordé le 30 avril prochain, coïncidant avec le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays. Son achèvement est envisagé pour le 2 septembre, jour de la Fête nationale, alors que 80% des travaux sont déjà réalisés, selon le comité de gestion. Cette ouverture prochaine de Rach Miêu 2, ajoutée aux ponts Dai Ngai (Sóc Trang) et Dinh Khao (reliant Vinh Long à Bên Tre), optimisera considérablement la connectivité du transport régional.

Grâce à des infrastructures de transport modernes, le "Delta des Neuf dragons", longtemps endormi, déploie ses ailes pour s'élancer vers une ère nouvelle de développement au bénéfice de toute la nation.

