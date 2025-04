Le tourisme du Sud mise sur l'innovation et la mémoire

Les localités méridionales ont pris conscience du potentiel du tourisme de mémoire, mettant en avant leur patrimoine historique et culturel. Elles investissent dans l'innovation pour améliorer l'expérience client, attirer davantage de visiteurs, et ce d'autant plus que le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays approche.

>> Créer un nouvel élan de développement pour le tourisme du Sud

>> Le tourisme au Sud maintient son rythme de croissance

>> Le tourisme au Sud continue de croître

>> Escapades incontournables dans le Sud du Vietnam

>> Le Courrier du Vietnam N°17 : Le tourisme du Sud mise sur l’innovation et la mémoire

Lieu de rencontre entre cultures diversifiées, le Sud est devenu une grande attraction touristique du Vietnam. En investissant dans la durabilité et l'innovation, il peut non seulement renforcer son attractivité touristique, mais aussi contribuer à la préservation et à la promotion de son patrimoine culturel et historique.

Photo : VNA/CVN

Les localités méridionales considèrent l’amélioration de l’expérience client grâce à divers programmes à caractère écologique et culturel local comme le facteur clé pour créer une "force attractive" vis-à-vis des voyageurs. Leurs produits touristiques deviennent de plus en plus diversifiés, allant du voyage écolo et culturo-historique à l’expérience de la vie fluviale. Grâce au développement soutenu des infrastructures et des services, la région attire nombre de visiteurs, tant nationaux qu’internationaux.

En 2025, à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975), ses localités se concentrent sur la valorisation des sites historiques et culturels, renouvelant les produits touristiques pour répondre à la demande croissante des voyageurs.

Une dynamique positive

Hô Chi Minh-Ville, en tant que centre économique et culturel de la région, a élaboré de nombreux circuits mettant en lumière sa tradition et son histoire. Le concours de "Conception de programmes touristiques pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays" lui a permis de présenter aux visiteurs de nombreux itinéraires attrayants, soigneusement sélectionnés, imprégnés de l’identité culturelle et historique de la ville, en lien avec son processus de construction, de défense et de développement.

Des parcours comme "De Mâu Thân (l’offensive du Têt Mâu Thân 1968) à la grande victoire du Printemps" et "Commandos de Saigon - Abris légendaires" permettent de raviver des récits et souvenirs héroïques de la nation. La mégapole du Sud compte environ 190 sites classés, dont beaucoup sont liés à la guerre du Vietnam (1954-1975), méticuleusement préservés et mis en valeur.

Pour ces grandes célébrations, cette année, son secteur touristique doit faire preuve davantage d’innovation et de créativité. Le patrimoine historique et culturel continuera de jouer un rôle central, contribuant à confirmer son dynamisme.

Par ailleurs, la ville met l’accent sur la diversification des formes d’investissement, encourageant le modèle de partenariat public-privé pour le développement des infrastructures et la promotion du tourisme. Cela permet non seulement d’améliorer la qualité des services, mais aussi de créer de nouvelles expériences pour les visiteurs.

Cette année, la mégalopole du Sud vise 8,5 millions d’étrangers et 45 millions de Vietnamiens, renforçant ainsi sa position de destination attractive.

Dans son sillage, d’autres localités de la région cherchent également à valoriser leurs atouts pour attirer davantage de touristes, notamment lors des festivités.

Photo : VNA/CVN

Dans le Sud-Est, le district insulaire de Côn Đao de la province de Bà Ria - Vung Tàu, doté d’un paysage naturel préservé et d’un riche patrimoine historique, est une destination attrayante pour le voyage de mémoire.

Sa carte touristique à 360 degrés, commentée en vietnamien et sous-titrée en anglais, à l’adresse condao.com.vn, a été modernisée en complétant de nombreuses destinations attrayantes, adaptées à divers modes de voyage. De nombreuses visites thématiques sont également conçues pour offrir plus de choix appropriés aux visiteurs. Entrant dans la haute saison touristique, l’île en a accueilli plus de 146.500 au premier trimestre 2025, dont plus de 69.000 rien qu’en mars, témoignant de son énorme attrait.

Long An, province voisine de Hô Chi Minh-Ville et située à la porte sud-ouest du Delta du Mékong, s’appuie aussi sur ses nombreux sites historiques et culturels pour développer son tourisme. Bàu Tràm et le carrefour de Ðuc Hoà sont des destinations clés qui permettent aux voyageurs de mieux comprendre l’histoire de la résistance de la localité.

En tant qu’un des hauts lieux du Sud-Est, la province de Tây Ninh s’engage activement dans la promotion du tourisme. Un programme de stimulation est ainsi mis en œuvre, comprenant plusieurs offres spéciales liées aux patrimoines culturels matériels et immatériels locaux pour améliorer l’expérience client. En particulier, Tây Ninh prévoit un afflux de visiteurs au mont Bà Ðen, une destination majeure de pèlerinage, à l’occasion de la grande fête de la naissance de Bouddha (Vesak) 2025, prévue du 6 au 8 mai.

Photo : VNA/CVN

Expansion des marchés

Le Delta du Mékong, quant à lui, a organisé en mars dernier une conférence de promotion touristique en Chine, présentant des produits mettant en avant la vie fluviale, l’écotourisme et le patrimoine culturel, dans une optique de diversification des marchés.

Côté entreprise, le groupe Saigontourist de Hô Chi Minh-Ville et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines sont unis pour renforcer la promotion du tourisme vietnamien sur la scène internationale. Ils ont tenu, début mars, un stand commun au Salon international du tourisme ITB Berlin 2025 en Allemagne, se connectant avec de nombreuses sociétés étrangères. Le même mois, ils ont signé des accords de coopération dans l’échange de visiteurs avec l’Indonésie et Singapour, contribuant au développement du tourisme bilatéral. Ce partenariat permet non seulement d’augmenter le nombre de voyageurs internationaux au Vietnam, mais aussi de renforcer sa position sur la carte touristique mondiale.

Le Sud du Vietnam, surnommé la "Citadelle d'airain de la Patrie", avait été le théâtre de nombreux exploits militaires durant la guerre, contribuant ainsi à la victoire historique du printemps 1975. Des visites et activités éducatives sont régulièrement organisées sur ses sites historiques et culturels afin de transmettre les valeurs traditionnelles aux jeunes générations.

Le tourisme dans le Sud est en plein essor, avec des innovations en matière de produits et de services. Il contribue de manière significative au développement économique régional.

Hoàng Hoa - Thanh Trà/CVN