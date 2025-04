Bà Rịa - Vũng Tàu : de l’héritage héroïque à un avenir durable et innovant

La province de Bà Ria-Vung Tàu fait partie de la Région économique clef du Sud. Elle séduit par son littoral enchanteur, ses montagnes verdoyantes et ses vastes plaines. Marquée par une histoire riche et une culture vibrante, elle ambitionne aujourd’hui un développement économique et touristique durable.

Photo : Archives/CVN

Il y a cinquante ans, cette terre était au cœur des affrontements stratégiques de la guerre du Vietnam. Située aux portes de Saïgon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville), elle représentait un verrou militaire essentiel pour les forces américaines, abritant d’importantes infrastructures comme le Centre de formation de Vạn Kiếp, la prison de Côn Đảo et le pont Cỏ May. Fortifiée, parsemée de bases militaires, la province fut le théâtre de combats intenses.

Le 27 avril 1975, après des mois d’affrontements acharnés et de soulèvements populaires, les forces révolutionnaires vietnamiennes ont lancé une offensive décisive. La libération de Bà Rịa et Vũng Tàu marqua l’effondrement des derniers bastions ennemis avant l’entrée triomphale à Saigon, trois jours plus tard. Cette victoire, chèrement acquise, tourna la page d’une ère de guerre et ouvrit un nouveau chapitre de paix et de reconstruction.

Aujourd’hui, les larges avenues bordées de gratte-ciel, le port en eau profonde Cái Mép - Thị Vải et le dynamisme économique de la région contrastent avec les images d’un passé marqué par les bombardements et les conflits.

La transformation de Bà Rịa - Vũng Tàu en une métropole côtière moderne témoigne de la résilience et de la détermination du peuple vietnamien.

Mais un nouveau défi se profile : comment conjuguer développement et préservation de l’environnement ? Comment assurer une croissance maîtrisée sans renier l’héritage historique et naturel de la province ? En s’appuyant sur son passé glorieux et en misant sur des stratégies de développement durable, Bà Rịa -Vũng Tàu se projette vers 2050 avec une ambition claire : devenir un modèle de ville intelligente et écologique, où progrès rime avec respect du patrimoine.

Un tourisme en pleine expansion

Bà Rịa -Vũng Tàu est considérée comme l’une des destinations phares du Vietnam, attirant chaque année des milliers de visiteurs séduits par son littoral préservé et son riche patrimoine. L’obtention, pour la troisième fois consécutive, du titre de "Ville touristique propre de l’ASEAN" jusqu’en 2026 de la ville Vũng Tàu témoigne des efforts continus pour promouvoir un tourisme durable et de qualité.

Pour renforcer davantage son attractivité, la province mise sur une diversification de son offre touristique et une montée en gamme des services. Le 18 février, le Comité exécutif du Parti de la province de Bà Rịa-Vũng Tàu a adopté la Résolution N°11-NQ/TU, établissant des objectifs et une feuille de route pour le développement du tourisme jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à faire du tourisme l’un des quatre piliers économiques de la province, contribuant ainsi à la croissance socio-économique, à la préservation culturelle, à la protection de l’environnement et à la sécurité nationale.

Ces dernières années, Bà Rịa - Vũng Tàu a enregistré une progression significative de son secteur touristique. Entre 2021 et 2025, la province a accueilli près de 64 millions de visiteurs, avec un taux de croissance moyen de 11,34% par an. Les revenus du tourisme ont atteint 71.000 milliards de dôngs, avec une croissance annuelle de 11%, représentant environ 4,5% du produit régional brut (hors secteur pétrolier) en 2024. L’offre d’hébergement s’est également développée, comptant 28.521 chambres, dont 12 hôtels et complexes hôteliers 5 étoiles. Par ailleurs, les efforts de promotion et de marketing ont renforcé l’image de la destination, mettant en avant une province accueillante et attractive.

Cependant, plusieurs défis demeurent. Le poids du tourisme dans l’économie provinciale reste inférieur à son potentiel, l’identité de la marque touristique n’est pas encore suffisamment affirmée, et les produits touristiques distinctifs font défaut. De plus, les infrastructures ne sont pas pleinement harmonisées et le secteur manque de ressources humaines qualifiées. Ces limites s’expliquent par une perception incomplète du rôle du tourisme, une coordination insuffisante entre les différents secteurs et un climat d’investissement encore peu attractif pour les grands investisseurs stratégiques.

Ainsi, la nouvelle résolution fixe un objectif clé : faire du tourisme un secteur économique phare et transformer Bà Rịa - Vũng Tàu en un centre régional et international de tourisme balnéaire, de bien-être, de loisirs, de sport, d’écologie et de congrès.

D’ici 2030, la province ambitionne d’attirer 36 millions de visiteurs par an avec un taux de croissance de 11%. Les revenus du tourisme devraient atteindre 43.000 milliards de dôngs, représentant 6 à 7% du GRDP (hors pétrole). L’offre hôtelière sera étendue à 58.000 chambres, avec une augmentation significative des établissements 4 et 5 étoiles, ainsi que le développement d’infrastructures de divertissement haut de gamme, telles que des parcours de golf, des casinos et des marinas.

Sur le long terme, la province aspire à devenir d’ici 2050 une destination touristique de premier plan en Asie, intégrant des écosystèmes touristiques modernes, durables et numérisés. Le développement s’effectuera en harmonie avec la conservation des ressources naturelles et culturelles, ainsi que la préservation de l’environnement.

En s’engageant dans cette voie, Bà Rịa - Vũng Tàu entend s’affirmer comme une destination incontournable, capable de répondre aux attentes d’un tourisme national et international toujours plus exigeant.

Des mesures sont proposées pour les atteindre. Si les plages de Hồ Tràm et les îles de Côn Đảo restent des incontournables, la province développe aussi le tourisme vert et expérientiel. Le parc national de Bình Châu - Phước Bữu offre un cadre idéal pour les amateurs de nature, tandis que les montagnes de Dinh séduisent les passionnés de randonnée. Le patrimoine historique est également mis en valeur, notamment les prisons de Côn Đảo, témoins du passé héroïque de la région.

Pour accompagner cette croissance, d’importants investissements sont déployés, notamment l’extension de l’aéroport de Côn Đảo et le développement des ports de plaisance. Toutefois, la province veille à préserver son écosystème en régulant le tourisme de masse et en encourageant des pratiques écoresponsables.

Grâce à ces initiatives, Bà Rịa - Vũng Tàu amorce une transformation ambitieuse, alliant modernité et préservation, pour s’imposer comme une référence urbaine en Asie du Sud-Est.

Une économie diversifiée et tournée vers l’avenir

Autrefois centrée sur l’exploitation du pétrole et du gaz, l’économie de Bà Rịa - Vũng Tàu entame une transformation ambitieuse vers une plus grande diversification et durabilité. La province mise sur les énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire, pour réduire sa dépendance aux ressources fossiles.

Dans cette dynamique, l’économie circulaire et les industries à faible impact environnemental sont encouragées, tandis que le port en eau profonde de Cái Mép - Thị Vải renforce son rôle stratégique dans le commerce international grâce au développement d’infrastructures logistiques et de zones franches commerciales.

Parallèlement, l’industrie manufacturière se modernise, avec un essor notable dans la transformation agroalimentaire et la production technologique. La province investit également dans la formation professionnelle et attire des capitaux étrangers pour soutenir cette croissance.

L’innovation et l’entrepreneuriat occupent une place centrale, avec la création d’incubateurs et de programmes d’accompagnement destinés aux jeunes entreprises locales. L’agriculture, elle aussi, prend un tournant durable en intégrant les nouvelles technologies et en valorisant ses produits, favorisant ainsi l’essor de l’agrotourisme.

Un cadre de vie harmonieux et respectueux de l’environnement

Soucieuse d’allier développement économique et qualité de vie, Bà Rịa - Vũng Tàu adopte une approche intégrée pour préserver son environnement tout en répondant aux défis de l’urbanisation rapide. Face aux enjeux de densification, d’espaces verts et de gestion des déchets, la province déploie des solutions durables.

L’aménagement urbain est repensé, avec la création d’écoquartiers favorisant les bâtiments à haute performance énergétique et une gestion responsable des ressources. Par ailleurs, des efforts considérables sont déployés pour renforcer les programmes de recyclage, moderniser les stations d’épuration et limiter la pollution des cours d’eau.

Pour fluidifier les déplacements, la province développe les transports publics et encourage les mobilités douces, avec de nouvelles lignes de bus et la promotion des vélos et trottinettes électriques.

Enfin, l’amélioration des services de santé et d’éducation s’inscrit au cœur des priorités. De nouveaux établissements scolaires aux standards internationaux voient le jour, mettant l’accent sur la formation en développement durable.

Grâce à cette vision équilibrée entre modernité et respect du patrimoine naturel, Bà Rịa - Vũng Tàu aspire à offrir à ses habitants un cadre de vie harmonieux tout en consolidant son rôle de pôle économique d’avenir.

Vũng Tàu, une ville tournée vers l’avenir

Vũng Tàu, joyau côtier du Vietnam, se situe au cœur de la province de Bà Rịa-Vũng Tàu. À seulement 125 km de Hô Chi Minh-Ville, après 30 ans de libération, cette ville balnéaire voit s’opérer foule de changements. Séduisante par ses plages pittoresques, son climat agréable et son atmosphère paisible, elle attire aussi bien les touristes vietnamiens qu’étrangers.

Outre ses plages renommées, telles que Bãi Trước et Bãi Sau, propices à la détente et aux sports nautiques, Vũng Tàu offre de nombreuses activités de plein air. Les amateurs de randonnée peuvent gravir le mont Nhỏ, surmonté par l’imposante statue du Christ Rédempteur, qui dévoile une vue panoramique imprenable sur la ville et l’océan. Par ailleurs, la ville regorge de sites historiques et culturels, comme la pagode Thích Ca Phật Đài ou encore son phare emblématique.

Mais au-delà de son attrait touristique, Vũng Tàu joue un rôle stratégique dans le développement du Sud du Vietnam. Ancienne capitale provinciale jusqu’en 2012, elle demeure un carrefour du tourisme, du commerce maritime et de l’industrie pétrolière. D’une superficie d’environ 150 km², sa population actuelle avoisine les 500.000 habitants, chiffre qui devrait atteindre 650.000 d’ici 2035, puis dépasser les 850.000 à l’horizon 2050. Cette croissance rapide impose une planification urbaine rigoureuse pour répondre aux défis infrastructurels et environnementaux.

Face à cette expansion, les autorités locales ont adopté une stratégie de modernisation intégrant les principes du développement durable. Cette feuille de route s’aligne sur la Résolution No24 du Politburo, qui fixe les grandes orientations économiques et sociales du Sud-Est vietnamien jusqu’en 2045.

Selon Trần Đình Khoa, secrétaire du Comité du Parti de la ville, le plan de réaménagement urbain repose sur une restructuration en plusieurs pôles. Au sud, priorité est donnée à la préservation du patrimoine architectural et historique. Au nord, l’urbanisation se veut plus maîtrisée avec une meilleure accessibilité aux transports publics et une densification raisonnée selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development).

Ce projet s’appuie sur la décision N°568/QĐ-TTg du 17 mai 2019 du Premier ministre et inclut un ajustement du zonage pour concilier infrastructures existantes et nouveaux développements.

Dans cette dynamique, plusieurs zones urbaines stratégiques sont en cours de développement :

Selon Mai Trung Hưng, vice-directeur du Service de la construction de Bà Rịa - Vũng Tàu, cette approche vise à optimiser les infrastructures, limiter l’empreinte foncière et réduire l’impact environnemental.

Grâce à cette vision stratégique, Vũng Tàu se prépare à devenir une métropole côtière moderne et durable. En conciliant développement économique, qualité de vie et préservation de l’environnement, la ville s’impose comme un modèle d’urbanisation maîtrisée au Vietnam.

Dan Thanh/CVN