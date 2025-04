Une nouvelle vitalité dans les régions du Sud peuplées de Khmers

En suivant la ligne directrice cohérente de "l’égalité, la solidarité, le respect mutuel et l’entraide entre les ethnies pour progresser ensemble", le Parti et l’État vietnamiens ont adopté des politiques visant à investir dans le développement socio-économique des zones peuplées par les minorités ethniques. Grâce à ces efforts, cinquante ans après la libération du Sud et la réunification nationale (30 avril 1975), la communauté des Khmers du Sud a connu une transformation impressionnante, se dotant d’une apparence nouvelle, éclatante et pleine de vitalité.

Trà Vinh, un exemple de transformation

Avec près de 32% de sa population issue de la communauté khmère - le taux le plus élevé du pays -, Trà Vinh a traversé de nombreuses périodes historiques marquées par des changements administratifs. En mai 1992, la province a été rétablie, marquant un tournant important dans la voie d’un nouveau développement. Longtemps considérée comme l’une des provinces les plus défavorisées du Delta du Mékong, en raison de la faiblesse de ses infrastructures urbaines et rurales et d’un niveau de vie difficile, notamment au sein de la communauté khmère, elle a néanmoins su inverser la tendance. Portée par une forte volonté politique et la mobilisation de l’ensemble des autorités et des habitants, la province a enregistré des avancées spectaculaires ces dernières années.

Le vénérable Thach Sok Xane, vice-président du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) et président de l’Association de solidarité des moines patriotiques de Trà Vinh, a exprimé sa joie face à l’amélioration continue du bien-être et du bonheur de la communauté khmère, grâce à l’attention portée par le Parti et l’État. De nombreuses politiques ethniques ont été mises en œuvre de manière cohérente et adaptée à la réalité, contribuant à transformer le visage des zones rurales et à améliorer le niveau de vie matériel et spirituel de la population khmère. Des dizaines de milliers de foyers khmers défavorisés ont bénéficié d’un soutien en matière de logement, de terres d’habitation, de terres agricoles et de prêts préférentiels pour développer la production et apprendre un métier grâce aux programmes 135, 134 et aux programmes nationaux ciblés de construction de la nouvelle ruralité et de réduction durable de la pauvreté, favorisant ainsi le développement socio-économique des zones peuplées par les minorités ethniques.

Kim Ngoc Thai, vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti de Trà Vinh, a indiqué que, pour la mandature 2020-2025, la permanence dudit comité a adopté de nombreuses résolutions, directives, plans et programmes d’action pour assurer un développement global de la région habitée par la communauté khmère. Dans le cadre du programme national de développement socio-économique des régions peuplées par les minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2025, à la fin de l’année 2024, Trà Vinh avait construit plus de 200 ouvrages de voirie rurale au service de la production, des affaires et de la vie des habitants ; 100% des communes ont été retirées de la liste des zones particulièrement difficiles ; plus de 1.100 foyers issus de minorités ethniques ont bénéficié d’une aide pour le logement et l’accès à la terre ; près de 1.700 foyers ont reçu un soutien pour la reconversion professionnelle et la formation. Le réseau routier reliant hameaux et communes a été bétonné, facilitant les déplacements et les échanges commerciaux de la population… Les enfants khmers bénéficient également de meilleures conditions pour accéder à l’école.

Lê Van Han, président du Comité populaire de la province de Trà Vinh, a affirmé que les compatriotes khmers sont un acteur clé dans la construction de leur terre natale. Notamment dans le cadre du programme de construction de la nouvelle ruralité, ils ont toujours respecté les orientations du Parti, les politiques et lois de l’État, unissant leurs efforts avec les autorités pour bâtir de nouveaux espaces ruraux, consolider l’unité nationale, développer l’économie et sortir de la pauvreté. Pour ce programme, la communauté khmère de toute la province a contribué à hauteur de plus de 7,6 milliards de dôngs, près de 20.000 journées de travail, et a offert plus de 167.000 m² de terres cultivables pour la réalisation d’infrastructures rurales, d’écoles et de maisons communautaires ; plus de 4,8 km de routes et 20 ponts ruraux ont été construits pour un budget de plus de 1,7 milliard de dôngs ; 129 modèles économiques durables ont été mis en place avec la participation de plus de 1.500 foyers. Les importantes contributions de la communauté khmère ont joué un rôle déterminant dans l’accomplissement par la province de Trà Vinh de la mission de construction de la nouvelle ruralité, la première réalisée dans la région du Delta du Mékong.

Investissements synchronisés, transformations globales

Soc Trang compte plus de 360.000 habitants d’ethnie khmère, soit plus de 31% de la population provinciale. Grâce à l’attention et aux politiques de soutien spécifiques du Parti, de l’État, des ministères, des organismes centraux et locaux, la vie de la communauté khmère de Soc Trang, cinquante ans après la réunification du pays, a connu des changements rapides et ne cesse de s’améliorer tant sur le plan matériel que spirituel…

La guerre est désormais loin derrière, mais dans la mémoire des personnes âgées issues de l'ethnie Khmer de la commune de Vinh Quoi, cité municipale de Nga Nam, restent intacts les souvenirs de la solidarité de la population envers les combattants révolutionnaires pendant la période de résistance. Nguyên Công Tao, ancien guérillero de la commune de Vinh Quoi, se remémore les années de soutien reçues de la population et des bonzes, qui apportaient du riz et du sel pour nourrir les soldats… Parmi les lieux emblématiques, la pagode Ô Chumaram Prếk Chếk (pagode Ô Chum), située dans la commune et maintes fois détruite par les bombes, fut un refuge pour de nombreux combattants révolutionnaires résolus à rester et à lutter.

Cinquante ans après la réunification, la commune de Vinh Quoi a connu un développement remarquable, revêtant l’aspect d’une région rurale révolutionnaire en plein essor. D’ici 2025, le taux de travailleurs en âge de travailler disposant d’un emploi régulier dans la commune atteindra plus de 98% ; plus de 99,8% des foyers ont accès à l’eau potable. Grâce au soutien de l’État en matière de logement et à l’accès aux crédits, l’économie locale s’est redressée et la commune a achevé la construction de la nouvelle ruralité avancée.

Ce renouveau ne se limite pas à Vinh Quoi. Dans de nombreuses autres régions khmères de Soc Trang, grâce aux investissements des programmes politiques en faveur des minorités ethniques et des programmes de réduction de la pauvreté, les routes boueuses et les écoles au toit de chaume d’autrefois ont laissé place à des routes asphaltées, à des écoles et des habitations solides, à des postes de santé bien équipés. En particulier, le Programme national cible de développement socio-économique pour les zones habitées par les minorités ethniques, pour la période 2021-2025, a permis à de nombreux foyers pauvres de changer de moyens de subsistance, apportant un nouvel élan et de l’enthousiasme à la communauté khmère.

La commune de Phú Mỹ, dans le district de Mỹ Tú, où plus de 93% de la population est d’origine khmère, connaît-elle aussi des transformations continues. Ly Duong, du hameau de Bung Coc, confie : "Grâce à l’investissement de l’État dans les infrastructures de transport rural, les échanges commerciaux, la scolarisation et l’accès aux soins médicaux sont devenus plus faciles. De nombreuses politiques ont permis à la population de s’élever, de développer l’économie et d’améliorer les conditions de vie".

Thach Minh Lây, vice-président du Comité populaire de la commune de Phu My, précise que, grâce aux différentes sources de financement, en particulier les trois programmes nationaux cibles, les axes routiers communaux, intercommunaux et les routes de hameaux ont été asphaltés ou bétonnés. Par ailleurs, la communauté khmère a mis en place de nombreux modèles économiques efficaces tels que la culture de riz de spécialité, l’élevage de bovins à viande et de vaches laitières. Fin 2024, le revenu annuel moyen par habitant de la commune a dépassé 63 millions de dôngs, et le taux de ménages pauvres n’était plus que de 0,15%.

Lâm Hoàng Mâu, directeur du Service des affaires ethniques et religieuses de la province de Soc Trang, indique que, pour la période 2020-2025, la province a concentré ses investissements sur les infrastructures socio-économiques des zones khmères, avec plus de 400 ouvrages construits et un budget total de plus de 327 milliards de dôngs. Grâce au soutien du Parti et de l’État, Soc Trang a enregistré des avancées notables dans les conditions de vie économiques et sociales de la population khmère : le nombre de ménages pauvres recule et les infrastructures sont progressivement complétées.

Lâm Van Mân, secrétaire du Comité provincial du Parti de Soc Trang, affirme que la province continuera d’accorder une attention particulière au développement des infrastructures et des équipements culturels dans les zones peuplées par des minorités ethniques. Elle concentrera ses ressources sur le développement socio-économique, la généralisation des modèles efficaces de réduction de la pauvreté, l’objectif étant, d’ici fin juin 2025, d’éradiquer les maisons précaires et délabrées, dont plus de 50 % concernent des foyers khmers. Soc Trang poursuivra également la préservation et la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles, du patrimoine culturel de l’ethnie, l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, et la construction d’un bloc de grande union nationale.

S’unir pour avancer

À l’instar du reste du pays, la communauté des Khmers de Bac Liêu est pleine de joie et se prépare à célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Cinquante ans après la réunification, la transformation des villages khmers et le développement de la région ont donné aux populations khmères un nouvel élan, renforçant leur confiance en un avenir prospère et leur détermination à s’unir avec les autres groupes ethniques pour construire leur terre natale sous la direction du Parti.

Bac Liêu compte de nombreuses minorités ethniques, parmi lesquelles la communauté khmère est la plus nombreuse, avec plus de 17.000 foyers, soit 7,6% de la population provinciale. Selon Pham Van Thiêu, président du Comité populaire provincial de Bac Liêu, la situation économique et sociale de la province en général et des zones peuplées par des minorités ethniques en particulier, est globalement stable et en développement. Les politiques ethniques et les mouvements d’émulation liés au développement socio-économique dans ces zones ont porté leurs fruits, améliorant le niveau de vie matériel et spirituel de la population et métamorphosant les villages, en particulier dans les régions reculées.

Grâce à la mobilisation des autorités locales et des organisations, les politiques du Parti et de l’État parviennent de plus en plus rapidement et efficacement à la communauté, permettant aux familles khmères pauvres de se développer économiquement et d’accéder à la prospérité. Le Comité du Parti de la province de Bac Liêu considère toujours que l’union des ethnies est une force majeure en donnant la priorité au développement socio-économique des zones de minorités ethniques.

Chaque année, la province de Bac Liêu consacre en priorité des ressources à l’amélioration des infrastructures de transport, à la réduction de la pauvreté, à la protection sociale, à la préservation et à la promotion de l’identité culturelle traditionnelle de la communauté. Entre 2021 et 2024, la province a alloué 160 milliards de dôngs à la mise en œuvre du programme national de réduction durable de la pauvreté, ce qui a permis d’augmenter de 20% le revenu moyen par habitant des familles khmères cultivant du riz par rapport à 2021.

Le programme de construction de la Nouvelle ruralité a également connu des avancées importantes grâce à un investissement de 747,3 milliards de dôngs provenant du gouvernement central et de la province. À ce jour, 13 des 14 communes peuplées par des minorités ethniques ont rempli tous les critères et ont été reconnues comme ayant atteint le statut de nouvelle ruralité, en plus des quartiers et bourgs ayant obtenu le label de civilité urbaine.

La commune de Ninh Thanh Loi, dans le district de Hông Dân, illustre parfaitement cette "mue", passant d’une région rurale pauvre et en retard à une campagne pleine de vitalité. Les terres autrefois acides ont été converties en modèles agricoles combinant crevettes et riz, apportant prospérité aux habitants. De nombreuses familles khmères ont fait don de terres pour la construction de routes modernes, facilitant les déplacements, la scolarisation et les échanges commerciaux…

Danh Cao, habitant de la commune de Ninh Thanh Loi, partage que les changements et le développement observés aujourd’hui sont dus aux politiques du Parti, de l’État et à l’adhésion de la population, qui ont permis d’investir dans des infrastructures solides, répondant aux besoins quotidiens de la population… Après 50 ans de réunification, l’économie et la société dans les régions khmères de la province n’ont cessé de progresser grâce à ces investissements.

Forte confiance envers le Parti et l’État

L’Organisation du Parti de la province de Bac Liêu a toujours été unanime sur le principe que l’union des ethnies constitue une force immense et représente une priorité absolue ; elle considère également que les zones à forte population issue de minorités ethniques sont des territoires clés pour concentrer les investissements et assurer un développement stable.

Chaque année, la province de Bac Liêu accorde la priorité à l’allocation de ressources pour le développement socio-économique des zones habitées par les minorités ethniques ; elle se concentre sur le développement des infrastructures de transport, la réduction de la pauvreté, la résolution des questions de sécurité sociale, la préservation et la valorisation de l’identité culturelle traditionnelle... Tout cela contribue à transformer le visage économique, culturel et intellectuel des régions à forte population issue de minorités ethniques.

Le vénérable Tang Sa Vong - vice-président de l’Association de solidarité des moines patriotiques de Bac Liêu, supérieur de la pagode Buppharam (Cái Giá Chót en vietnamien, située dans la commune de Hung Hôi, district de Vinh Loi) - exprime sa joie face aux réalisations économiques et sociales de la province ces derniers temps, en particulier dans les zones à forte population issue de minorités ethniques.

Grâce à l’implication des autorités locales, des organisations et à la mise en œuvre efficace, concrète et rapide des politiques du Parti et de l’État, les familles khmères défavorisées de la région ont eu la possibilité de se développer économiquement et de s’enrichir. Sous la direction du Parti et de l’État, le mouvement de rénovation a progressivement transformé le visage de la société, aussi bien en ville qu’à la campagne, avec des progrès visibles : stabilité de la situation politique, développement économique, partage le vénérable Tăng Sa Vong.

En cinquante ans de réunification, les régions du Sud peuplées de Khmers ont connu un développement remarquable et global. Les conditions de vie matérielles et spirituelles des Khmers se sont considérablement améliorées, les villages autrefois pauvres arborent désormais un nouveau visage. Ces changements positifs témoignent de la justesse des politiques ethniques, de l’esprit de solidarité et de la volonté d’autonomie de la communauté khmère, qui contribue activement à l’édification d’un pays toujours plus prospère.

Ce qui est réjouissant, c’est que, grâce aux orientations et résolutions du Parti, ainsi qu’aux politiques de l’État envers les fidèles religieux et les minorités ethniques - en particulier envers les Khmers -, les dignitaires, les comités de gestion des pagodes et les fidèles bouddhistes sont ravis de l’attention et du soin portés par le Parti et l’État. La communauté khmère prend ainsi davantage conscience de ses devoirs à la fois religieux et citoyens, et s’emploie activement à contribuer à la construction et à la défense de la Patrie.

