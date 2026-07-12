Les États-Unis lancent des frappes contre l'Iran après l'attaque d'un porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz

Les forces américaines ont lancé samedi 11 juillet leur troisième série de frappes contre l'Iran cette semaine, après qu'un porte-conteneurs battant pavillon chypriote a été attaqué alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, a indiqué le Commandement central des États-Unis.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"L'Iran s'est vu offrir une nouvelle occasion de démontrer son respect du protocole d'accord après avoir été tenu pour responsable d'attaques antérieures contre des navires commerciaux, mais il a une nouvelle fois failli à cette obligation", a déclaré le commandement dans un message publié sur X.

"En réponse, les États-Unis lui font payer un lourd tribut en continuant à réduire la capacité de l'Iran à attaquer les marins civils et les navires commerciaux transitant librement dans le détroit", a-t-il ajouté.

Des explosions ont secoué plusieurs villes du sud de l'Iran, a rapporté le média iranien Press TV.

Dans le même temps, l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz après qu'un navire ayant emprunté un itinéraire non autorisé a été touché, avertissant que toute riposte à cet incident se heurtera à de "sévères représailles".

"Un navire ayant mis en danger la sécurité maritime en coupant ses systèmes a été touché et immobilisé", a affirmé la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran dans un communiqué.

À la suite de cet incident, le détroit resterait fermé "jusqu'à nouvel ordre" et "jusqu'à la fin de l'ingérence américaine dans cette région", précise le communiqué.

L'organisme britannique United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a signalé dans un bulletin d'information qu'un porte-conteneurs avait pris feu après avoir été endommagé lors d'un incident survenu au large des côtes d'Oman samedi soir 11 juillet.

Xinhua/VNA/CVN