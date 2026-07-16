Le président ukrainien nomme le directeur d'une entreprise publique du secteur de l'énergie au poste de PM

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé la candidature de Sergii Koretskyi, Pdg de la société énergétique publique ukrainienne Naftogaz, au poste de nouveau Premier ministre du pays, a déclaré mercredi 15 juillet le président du Parlement, Ruslan Stefanchuk.

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Dans un message publié sur Facebook, M. Stefanchuk a indiqué que le Parlement ukrainien avait reçu la proposition du président concernant la nomination de M. Koretskyi et qu'il l'examinerait prochainement. Si le Parlement approuve la nomination de M. Koretskyi au poste de Premier ministre, celui-ci succédera à Ioulia Svyrydenko, qui a démissionné en début de semaine. Âgé de 48 ans, M. Koretskyi est un entrepreneur qui a occupé des postes de direction et de haute direction au sein de diverses entreprises du secteur de l'énergie, notamment chez Naftogaz, qu'il dirige depuis mai 2025.

Xinhua/VNA/CVN