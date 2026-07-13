Oman convoque l'ambassadeur iranien après des attaques de drones

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Dans un communiqué, le ministère a fait part de son profond désarroi après ce qu'il a qualifié d'actes irresponsables, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des États, les principes de bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, et les normes régissant les relations entre les deux pays voisins. Plus tôt dans la journée, Oman a condamné ces attaques de drones, s'engageant à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre la sécurité et la sûreté de ses citoyens et résidents. Il a également averti que l'escalade militaire en cours menaçait la sécurité régionale, la sûreté maritime, le commerce international et l'approvisionnement international en énergie, tout en appelant toutes les parties à faire preuve de retenue, à mettre fin à l'escalade et à mettre en œuvre les consensus atteints par la voie diplomatique. Cette convocation survient dans un contexte de tensions accrues, alors que les États-Unis ont lancé dimanche 12 juillet une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires iraniennes et que, de son côté, l'Iran a répliqué en visant des bases et installations américaines dans le Golfe.

Xinhua/VNA/CVN