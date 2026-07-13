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Brefs / International
Oman convoque l'ambassadeur iranien après des attaques de drones

Oman a convoqué dimanche 12 juillet l'ambassadeur iranien pour lui adresser une note formelle de protestation après des attaques de drones qui ont ciblé des sites dans les gouvernorats omanais de Musandam et Al Wusta, selon le ministère omanais des Affaires étrangères.

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Dans un communiqué, le ministère a fait part de son profond désarroi après ce qu'il a qualifié d'actes irresponsables, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des États, les principes de bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, et les normes régissant les relations entre les deux pays voisins. Plus tôt dans la journée, Oman a condamné ces attaques de drones, s'engageant à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre la sécurité et la sûreté de ses citoyens et résidents. Il a également averti que l'escalade militaire en cours menaçait la sécurité régionale, la sûreté maritime, le commerce international et l'approvisionnement international en énergie, tout en appelant toutes les parties à faire preuve de retenue, à mettre fin à l'escalade et à mettre en œuvre les consensus atteints par la voie diplomatique. Cette convocation survient dans un contexte de tensions accrues, alors que les États-Unis ont lancé dimanche 12 juillet une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires iraniennes et que, de son côté, l'Iran a répliqué en visant des bases et installations américaines dans le Golfe. 

Xinhua/VNA/CVN

#Iran #Oman #attaques #drones

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