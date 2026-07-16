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Brefs / International
Le bilan des séismes au Venezuela s'élève désormais à 4.829 morts

Le bilan des séismes survenus le 24 juin au Venezuela s'élève désormais à 4.829 morts, a déclaré mercredi 15 juillet le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez.

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Le nombre de blessés est resté inchangé à 16.740, selon les chiffres publiés par M. Rodriguez dans une mise à jour sur les réseaux sociaux. Les autorités ont mis en place 106 camps provisoires, qui accueillent actuellement 20.857 personnes touchées par la catastrophe, et plus de 63.000 personnes restent mobilisées dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage. Le Venezuela a enregistré 1.284 répliques depuis les deux séismes qui ont frappé le pays il y a trois semaines, selon cette mise à jour.

Xinhua/VNA/CVN

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