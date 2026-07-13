Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Les Américains ont frappé environ 140 cibles en Iran cette semaine à la suite de l'attaque d'un navire de commerce dans le détroit stratégique d'Ormuz, fermé dimanche 12 juillet par Téhéran, mettant en question un protocole d'accord signé le 17 juin par les deux belligérants pour entériner le cessez-le-feu d'avril. Voici les derniers développements en lien avec ce conflit :

>> Les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin au conflit

>> Washington annonce suspendre ses sanctions sur le pétrole iranien

>> Wall Street secouée par la reprise des hostilités au Moyen-Orient

Photo : AFP/VNA/CVN

Les États-Unis ont frappé l'Iran "très fort" la nuit dernière, lance Trump

Donald Trump a affirmé dimanche 12 juillet que les États-Unis avaient frappé l'Iran "très fort" la nuit dernière et suggéré qu'un accord était en bonne voie entre les deux pays avant cette nouvelle reprise des hostilités.

"Nous les avons frappés très fort hier soir. Nous avions un accord avec eux hier. Ils cédaient sur tout et, d'un coup, deux heures après ça, ils ont frappé un navire avec un drone", a déclaré le président américain à CNN au téléphone

L'armée américaine affirme que des navires circulent dans le détroit d'Ormuz

L'armée américaine a affirmé dimanche 12 juillet que le détroit d'Ormuz était "ouvert" et que les navires y circulaient, malgré l'annonce faite plus tôt par l'Iran d'une fermeture de cette voie maritime stratégique après une nouvelle reprise des hostilités avec les États-Unis.

"Le détroit d'Ormuz est ouvert à tous les navires souhaitant transiter légalement par cette voie navigable internationale", a écrit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. "L'Iran ne contrôle pas le détroit" et la circulation maritime s'opère, a-t-il assuré.

Attaque d'un navire à Ormuz : 23 marins secourus et un disparu, selon Oman

Oman a annoncé dimanche 12 juillet avoir secouru 23 membres d'équipage et être à la recherche d'un autre après l'attaque d'un navire dans le détroit d'Ormuz imputée par les États-Unis à l'Iran.

Les marins reçoivent "les soins médicaux nécessaires" et "les opérations de recherche se poursuivent pour un membre d'équipage porté disparu", écrit le Centre de sécurité maritime d'Oman dans un communiqué.

Un conseiller du guide suprême juge le détroit d'Ormuz "plus important" que des "bombes atomiques"

Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, un ancien chef des Gardiens de la Révolution, a déclaré dimanche 12 juillet que le détroit d'Ormuz était "plus important que des dizaines de bombes atomiques". "La République islamique d'Iran le protégera", a-t-il martelé.

Le Pakistan appelle à la "retenue"

Le chef de la diplomatie pakistanaise Ishaq Dar a appelé à la "désescalade" dans le conflit au Moyen-Orient et a exhorté les parties à "faire preuve de retenue" au cours d'un entretien téléphonique dimanche 12 juillet avec son homologue iranien Abbas Araghchi.

Ormuz : les Gardiens annoncent avoir frappé un deuxième navire

Les Gardiens de la Révolution ont annoncé dimanche 12 juillet avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d'Ormuz, après des tirs effectués plus tôt contre un porte-conteneurs.

Le deuxième bâtiment "violait les régulations dans le détroit d'Ormuz", ont-ils déclaré dans un communiqué, ajoutant avoir aussi tiré des missiles sur une base américaine au Qatar.

L'armée américaine dit avoir frappé environ 140 cibles en Iran

Les États-Unis ont frappé environ 140 cibles en Iran dimanche 12 juillet, a affirmé le Commandement central américain (Centcom), en représailles à l'attaque par les forces iraniennes d'un navire de commerce dans le détroit d'Ormuz.

"Parmi ces cibles figuraient des sites de missiles et de drones iraniens, des moyens navals, des dépôts de munitions, des réseaux de communication et des postes de surveillance côtière", a écrit le Centcom sur X.

Des frappes contre le port de Jask, sur le Golfe dans le Sud, ont coûté la vie à un lieutenant de la marine iranienne, ont rapporté des médias de la République islamique.

Les pays du Golfe attaqués, ainsi que la Jordanie

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Émirats arabes unis ont fait face dimanche 12 juillet à une attaque de missiles iraniens, a annoncé le ministère de la Défense, les autorités de Bahreïn activant pour leur part les sirènes d'alerte aérienne.

Le Qatar a condamné les attaques iraniennes contre son territoire, tandis que les forces armées du Koweït ont dit répondre à des frappes aériennes.

L'armée iranienne a revendiqué une rare attaque sur le voisin d'en face Oman, affirmant avoir détruit des bases d'appui logistique aux porte-avions américains sur le port de Duqm. Le sultanat (actuellement en discussion avec Téhéran sur la future gestion du détroit d'Ormuz) a officiellement protesté auprès de l'ambassadeur d'Iran.

Et la Jordanie a précisé que trois missiles iraniens étaient tombés sur son territoire à l'aube.

AFP/VNA/CVN