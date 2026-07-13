Le PM thaïlandais effectuera une visite officielle en Chine

À l'invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang, son homologue du Royaume de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, effectuera une visite officielle en Chine du 16 au 20 juillet, a annoncé lundi 13 juillet un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

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À l'invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang, son homologue du Royaume de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, effectuera une visite officielle en Chine du 16 au 20 juillet, a annoncé lundi 13 juillet un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Xinhua/VNA/CVN