Oman et l'Iran conviennent de poursuivre les négociations sur la navigation dans le détroit d'Ormuz

Le sultanat d'Oman et l'Iran sont convenus de poursuivre les négociations techniques et politiques sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, a rapporté samedi 11 juillet l'agence de presse Oman.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l'agence, les deux pays ont eu des entretiens dans la capitale omanaise Mascate au sujet de la garantie de la sécurité et de la liberté de navigation dans le détroit à la lumière des récents développements.

Oman et l'Iran ont décidé de poursuivre les discussions aux niveaux technique et politique afin de parvenir aux accords nécessaires conformément au droit international, a ajouté l'agence.

Vendredi 10 juillet, Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, avait annoncé que Seyed Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, se rendrait samedi 11 juillet à Oman pour des consultations sur le détroit d'Ormuz.

Les discussions ont eu lieu dans un contexte de tensions accrues suite à un récent échange d'attaques entre les États-Unis et l'Iran, déclenché par des frappes iraniennes présumées contre des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz.

À la suite des attaques américano-israéliennes contre l'Iran fin février, Téhéran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz, une voie navigable stratégique par laquelle passe environ un cinquième du commerce maritime mondial de pétrole, interdisant le passage en toute sécurité des navires liés à Israël et aux États-Unis.

Précédemment, l'Iran et Oman s'étaient entendus en juin sur la poursuite des discussions au sein d'un groupe de travail conjoint entre leurs ministères des Affaires étrangères pour parvenir à un accord sur la gestion future de la navigation et des services maritimes associés dans le détroit.

Xinhua/VNA/CVN