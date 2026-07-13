Décès de l'ancien émir du Qatar à l'âge de 74 ans

Le père émir et ancien émir du Qatar, le cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, est décédé dimanche 12 juillet à l'âge de 74 ans, a annoncé le palais princier.

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"Le Diwan de l'émir pleure la disparition du dirigeant estimé de la nation, Son Altesse l'émir père, le cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani", a déclaré dans un communiqué le bureau administratif de l'émir du Qatar. Le cheikh Hamad Al Thani a régné sur le Qatar de 1995 à 2013, date à laquelle il a cédé le pouvoir à son fils, l'actuel émir, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Xinhua/VNA/CVN