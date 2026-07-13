RDC : l'épidémie touche cinq provinces, près de 1.900 cas confirmés

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|Des professionnels de santé s'entraînent à retirer et à éliminer en toute sécurité les équipements de protection individuelle (EPI) usagés dans la tente "Doffing" lors d'une formation organisée par l'ONG MSF afin de renforcer les capacités régionales d'intervention d'urgence face à Ebola en République démocratique du Congo (RDC), à Ongata Rongai, dans le comté de Kajiado au Kenya, le 10 juillet.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le rapport, qui présente les données arrêtées au vendredi 10 juillet, classe l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé et la Tshopo parmi les provinces touchées. Le Haut-Uélé et la Tshopo ont été intégrés pour la première fois au rapport national. Les investigations indiquent que les cas détectés dans ces deux provinces sont épidémiologiquement liés à la province de l'Ituri, par le biais de contacts et de déplacements de populations.
Selon le rapport, 763 patients étaient en isolement ou hospitalisés, tandis que le taux global d'occupation des lits dans les structures de prise en charge atteignait 95,1%. Au total, 306 patients ont été déclarés guéris. Les autorités ont également recensé 299 cas suspects, dont 91 décès.
L'épidémie, causée par l'Ebolavirus Bundibugyo, a été déclarée le 15 mai.
Xinhua/VNA/CVN