Tunnels de Cu Chi : Clair de lune sur la zone de résistance

Le 5 juillet, de 18h00 à 20h30

Tunnels de Cu Chi, commune de An Nhon Tây, Hô Chi Minh-Ville

Afin de proposer un nouveau produit touristique à même de répondre à l’intérêt croissant des visiteurs pour le site historique des tunnels de Cu Chi, cette visite nocturne vise aussi à faire revivre l’atmosphère de la vie locale pendant la période 1961-1964, en pleine zone libérée. Cette époque voit l’intensification des offensives sous la stratégie de “guerre spéciale” menée par l’armée sudiste avec l’appui des conseillers américains. Le programme contribue également à éveiller l’esprit patriotique chez la jeunes génération vietnamienne.

La visite, placée sous le signe de la lumière lunaire, reconstitue des scènes de la vie nocturne des habitants de Cu Chi durant cette époque : villageois creusant les tunnels ou tressant des objets à la lueur de la lune, jeunes s’engageant pour partir au front, activités de pilage et décorticage du riz, joutes chantées entre garçons et filles dans les rizières, marché de nuit, spectacles artistiques donnés pour les soldats, guérilleros et civils… le tout rythmé par les grondements des bombes, les tirs d’artillerie et le vrombissement des avions ennemis. Le public sera plongé dans l’ambiance du village de Cu Chi entre 1961 et 1964, pour une immersion promettant émotions fortes et souvenirs inoubliables.

Une surprise liée aux guérilleros de Cu Chi attend chaque visiteur participant à la représentation !

Dan Thanh/CVN