Les Petits Chanteurs de Monaco

Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, les célèbres Petits Chanteurs de Monaco se produiront à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville en juillet. Un rendez-vous musical gratuit mêlant spiritualité, tradition et excellence chorale.

Les 7 et 8 juillet à 20h00

Cathédrale Saint-Joseph

1er rue Nhà Tho, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Entrée libre

Les 16 et 17 juillet à 19h00

Église Notre-Dame de Fatima Binh Triêu

58, route No5, quartier de Hiêp Binh, Hô Chi Minh-Ville

Entrée libre

Fondés en 1974 au sein de la maîtrise de la Cathédrale de Monaco et placés sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, les Petits Chanteurs de Monaco contribuent au rayonnement artistique et spirituel de la Principauté.

On trouve les premières traces d’un ensemble vocal à voix d’enfants au XVIIIe siècle, sous le règne du Prince Antoine Ier. Cette phalange, dont la mission était d’assurer les liturgies de la Chapelle Palatine, peut être considérée comme l’ancêtre de la future “Maîtrise de la Cathédrale de Monaco”.

S.A.S. le Prince Albert II rappelle que la réputation des “Petits Chanteurs de Monaco” n’est plus à faire, et que celle de la “Maîtrise de la Cathédrale” est plus que centenaire. Pour lui, c’est une heureuse complémentarité culturelle où le profane et le sacré s’harmonisent, comme le disait déjà son Père, avec la poésie, la générosité et le son mélodieux de tout jeune enfant. Il adresse ses encouragements et ses félicitations aux petits ambassadeurs de la Principauté sous la direction de Pierre Debat, animé d’une passion exemplaire.

TEXTE : HERVE FAYET/CVN

PHOTO : ALEXIS DELEVAUX, CONSUL HONORAIRE DE MONACO AU VIETNAM/CVN