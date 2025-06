Sortir (du 2 au 7 juillet)

CINÉMA

La Môme

Le 2 juillet à 21h30

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, N°2, rue Long Biên 2, quartier de Ngoc Lâm, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Billet en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Olivier Dahan

Acteurs : Marion Cotillard, Sylvie Testud

Genre : Drame, Musical, Romantique

Durée : 02h20min

De son enfance à sa gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York, l’exceptionnel parcours d’Édith Piaf.

À travers un destin plus incroyable qu’un roman, découvrez l’âme d’une artiste et le cœur d’une femme. Intime, intense, fragile et indestructible, dévouée à son art jusqu’au sacrifice, voici la plus immortelle des chanteuses.

Langue originale : français/Sous-titres : vietnamien, anglais

CAMP D'ÉTÉ

Autour du Monde (de 1 à 11 ans)

Le 7 juillet à 08h30

Petite École Hanoï

54B, rue Tây Hô, arrondissement de Tây Hô, Hanoï

Inscriptions : https://forms.gle/Z6wFBSFLU7rjvDmc7

Cet été, embarquez pour un tour du globe sans quitter Hanoï ! Du 7 juillet au 22 août, 7 semaines d’aventures, de découvertes culturelles, d’activités artistiques, sportives et scientifiques attendent vos enfants à La Petite École Hanoï.

Jeux, créations, chants, cuisine, langues… Chaque semaine, une nouvelle escale, une nouvelle immersion, un nouveau passeport pour apprendre en s’amusant !

CVN/CVN