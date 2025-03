Sortir (du 22 mars au 3 avril)

TABLE RONDE

Votre intuition et votre génie créatif

Le 22 mars à 09h30

ART 30 Gallery

30, rue Quang Trung, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Entrée libre

Intervenante : Dr. Nguyên Thuy Phuong - Directrice de l’Institut Internationale Modus Operandi (MO2I)

Lancement de la version vietnamienne du livre Votre intuition et votre génie créatif (MO2I) de Joël Guillon

Chacun a son automatisme créatif, unique et efficient que nous nommons le mode opératoire (MO2I). Cet automatisme génère l’adaptabilité, la créativité et l’action afin de modifier son environnement. Le nommer et le conscientiser nous permettra de faire de meilleurs choix dans la vie professionnelle ou dans ses offres de service, et pour les dirigeants, cela leur permettra de mieux répartir les tâches de leurs collaborateurs.

EXPOSITION

Le Monde sans fin

Jusqu’au 23 mars

Du lundi au vendredi : 09h00 - 20h30

Weekend : 09h00 - 18h00

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Entrée libre

L’Institut français de Hanoï présente Le Monde sans fin, une exposition inspirée de la bande dessinée éponyme de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (Dargaud, 2021).

À travers un dialogue vivant entre les deux auteurs, cette BD aborde avec humour et lucidité des enjeux cruciaux de notre époque : l’énergie, le climat et l’impact de l’humanité sur son environnement.

Dans cette aventure mêlant science et dérision, des personnages improbables - un parachutiste en plein tricot, des dinosaures débattant des SUV - entraînent le lecteur dans un voyage absurde mais profondément humain. Derrière cette approche ludique se cachent des questions essentielles : comment l’histoire de notre espèce a-t-elle été façonnée par l’énergie et le climat ? Et surtout, comment agir face aux défis de la transition écologique ?

L’exposition, tirée de cet album à succès, invite le public à réfléchir aux solutions pour un avenir durable. À travers des thématiques variées – énergies non carbonées, alimentation, transports, urbanisme –, elle propose un parcours interactif, stimulant la réflexion et l’engagement autour des enjeux climatiques.

Héritages nacrés

Jusqu’au 3 avril de 08h00 à 17h00

IDECAF

31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

L’exposition “Héritages nacrés”, d’Emmie Mai Linh Massias et Marine Col, explore la tradition vietnamienne de la marqueterie de nacre dans le mobilier, en combinant savoir-faire ancestral et production industrielle locale. En intégrant la nacre à des matériaux issus de l’artisanat et de l’industrie, le duo revisite cet artisanat marqué par l’influence coloniale française, tout en mettant en avant son identité vietnamienne.

En appliquant des techniques contemporaines, Emmie Massias et Marine Col mettent en lumière la richesse et la vitalité durable de l’artisanat. L’exposition ne se contentera pas de dépasser les approches coloniales, mais insuffle également une nouvelle vie à un artisanat qui s’estompe avec le temps.

