Sortir (du 29 mars au 2 avril)

Festival de la Francophonie

Le 29 mars de 09h30 à 15h00

Centre franco-vietnamien de formation

à la gestion (CFVG)

91, rue Ba Thang Hai, 10e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Entrée libre

Le Festival de la Francophonie 2025 est organisé par l’association Culture et Espace Francophones, avec le soutien du consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, de l’Institut français de Hô Chi Minh-Ville, et grâce à TV5Monde et Bouygues Télécom.

Découvrez différents espaces pour apprendre, s’amuser et se régaler :

• Espace Orientation : lycéens et étudiants, venez échanger avec des professionnels et des écoles sur votre avenir.

• Espace Artisan : découvrez et offrez des créations uniques.

• Espace Animations : activités ludiques proposées par des élèves, des enseignants et des entreprises.

• Espace Gourmet : pour les petits et grands gourmands !

Temps forts de la journée :

10h30 : Table ronde “Francophonie & Jeunesse” et concours d’éloquence.

11h30 : Théâtre Molière - Le malade imaginaire en 45 minutes.

12h00 - 14h00 : Performances variées (musique, danse, etc).

CINÉMA

Les 2 Alfred

Le 31 mars à 19h30

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, Hanoï

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme :

“Pas d’enfant !”, et Séverine, sa future supérieure, est une “tueuse” au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, “auto-entrepreneur” et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?

De son vivant (dès 13 ans)

Le 2 avril à 21h30

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Un homme (Benoît Magimel) condamné à la maladie trop jeune. La souffrance d’une mère (Catherine Deneuve) face à l’inacceptable.

Le dévouement d’un médecin (Dr Sara dans son propre rôle) et d’une infirmière (Cécile De France) pour les accompagner sur le chemin de l’impossible. Un an, quatre saisons, pour “danser” avec la maladie, l’apprivoiser et comprendre ce que cela signifie : mourir de son vivant.

