Diên Biên prend soin de ses fleurs de bauhinie pour son prochain festival

Photo : Trung Kiên/VNA/CVN

Afin de faire de l'édition de cette année un moment marquant, ces derniers jours, la province de Điện Biên se concentre sur l’entretien des arbres et la pulvérisation de produits stimulant la floraison afin d’assurer un épanouissement simultané des fleurs dans toute la ville à l’occasion du festival.

Ces derniers jours, sur les routes principales de la ville de Điện Biên Phủ, en plus de l’élagage et de l’entretien, les ouvriers pulvérisent des stimulateurs de floraison pour aider les bauhinias à fleurir à temps pour le festival de la mi-mars. Cette intervention permettra une floraison homogène dans toutes les rues de la ville historique.

La ville de Điện Biên Phủ compte actuellement plus de 2.660 bauhinias plantés le long des routes principales, dans les zones résidentielles et aux abords des sites historiques. En complément des arbres déjà en fleurs, la ville demande aux services spécialisés, aux bureaux et aux unités concernées de se concentrer sur l’entretien et la protection de ces arbres, tout en mettant en œuvre des mesures techniques garantissant leur floraison à temps pour le festival. Parallèlement, il s’agit de créer un cadre paysager agréable, vert, propre et harmonieux pour la ville.

Les bauhinias du Nord-Ouest, aux teintes blanches et violettes, fleurissent abondamment de la fin février au début mars. En plus d’organiser le Festival des fleurs de bauhinie, la province de Điện Biên œuvre pour créer des points d’attraction et de laisser une impression mémorable aux touristes, contribuant ainsi à la promotion de ces fleurs et au développement du tourisme local.

VNA/CVN