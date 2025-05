Sortir (du 24 au 31 mai)

ATELIER

Animations jeunesse à la médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, arrondissement

de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription : mediatheque@ifv.vn

Le Tour du Monde en 80 jours

Le 24 mai à 15h30 (de 5 à 11 ans)

Inscription du 19 au 23 mai

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

Mission de sauvetage des manchots

Le 31 mai à 10h30 (de 6 à 11 ans)

Inscription du 26 au 30 mai

Les manchots sont de jolis animaux qui vivent dans des endroits très froids. Mais à cause du réchauffement de la Terre, leur maison est en danger. Que peut-on faire pour les aider ? Viens avec nous au prochain atelier pour chercher des idées et sauver les manchots ensemble !

CINÉMA

Mélodie en sous-sol

Le 26 mai à 19h30

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, arrondissement de Dông Da, Hanoï

Réalisateur : Henri Verneuil (France - Italie, 1963)

Acteurs : Alain Delon, Jean Gabin

Monsieur Charles sort de prison après son séjour, et sa femme voudrait bien le voir acheter une conduite Mais Monsieur Charles a profité de ses loisirs forcés pour monter un “casse” sensationnel au Casino de Cannes, et n’entend pas y renoncer Il lui faut un homme de main : ce sera Francis, jeune voyou débrouillard et sans scrupules ; et un chauffeur : ce sera Louis, beau-frère de celui-ci, brave mécanicien un peu dépassé par les événements Pendant deux semaines, Francis mène une vie de prince, courtise, dans le cadre du plan génial de Monsieur Charles, une girl qui lui servira d’alibi Le soir de l’action arrive Après maintes péripéties imprévues, le hold-up réussit et le magot est entreposé dans une cabine de bain Il ne reste plus qu’à l’en sortir Et ce sera le noyau sur lequel les compères se casseront les dents…

Les yeux sans visage

Le 28 mai à 21h30

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Réalisation : Georges Franju (France, 1960)

Avec : Édith Scob, Pierre Brasseur, Alida Valli, Juliette Mayniel

Le chirurgien Genessier souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable suite à un accident de voiture. Pour cela, il doit effectuer des greffes de peau qu’il aura prélevée sur des jeunes filles.

CVN