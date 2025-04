Sortir (du 14 mars au 23 avril)

>> Sortir (du 22 mars au 3 avril)

>> Sortir (du 29 mars au 2 avril)

>> Culte des rois fondateurs Hùng : lien spirituel et identitaire du peuple vietnamien

EXPOSITION

La relation de l’homme à l’animal au Vietnam

Jusqu’au 23 avril (08h00 - 17h00)

Institut d’échanges culturels avec la France - IDECAF

31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Le lien entre l’homme et l’animal est à la fois riche et complexe - une coexistence pacifique est-elle possible ? Différentes facettes de cette relation seront explorées sous un prisme artistique, à la fois en ville et à la campagne au Vietnam.

À travers les photographies simples de Tina Merandon, l’exposition nous invite à explorer les petites histoires de la vie quotidienne, celles des humains et des animaux. La communion entre nous et les créatures sera présentée sous diverses formes et récits, afin de mieux comprendre l’harmonie et la cohabitation de ces interactions sur la terre en forme de S.

Participez à l’exposition “La relation de l’homme à l’animal au Vietnam” et découvrez la relation intime et indissociable entre l’homme et l’animal pour aimer davantage la vie !

CINÉMA

L’extraordinaire voyage de Marona

14 avril à 19h30

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, arrondissement de Dông Da, Hanoï

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Les triplettes de Belleville

16 avril à 21h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, arrondissement de Long Biên, Hanoï

L’idée de génie qu’eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin… La “mafia française” non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

CVN