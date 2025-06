Concert

The Light of Melody

À l’occasion du deuxième anniversaire de son inauguration (9 juillet 2023-9 juillet 2025), l’Opéra Hô Guom de Hanoï a l’honneur de présenter un concert exceptionnel : The Light of Melody (La lumière de la mélodie).

>> Sortir (jusqu'au 7 juin)

>> Sortir (du 24 au 31 mai)

>> Sortir (du 24 au 31 mai)

Les 10 et 11 juillet à 20h00

Opéra Hô Guom

40, rue Hàng Bài, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Billet en ligne

Le concert The Light of Melody réunit des voix parmi les plus brillantes de la scène lyrique mondiale, telles que Marcello Alvarez, Kathryn Lewek et Joseph Calleja, aux côtés des artistes vietnamiens de renom : l’“Artiste du Peuple” Bùi Công Duy, le chef d’orchestre Trân Nhât Minh, l’Orchestre symphonique de Hanoï, ainsi que les chœurs Phuong Nam et Gió Xanh. Ce concert ne se contente pas de ravir les sens, il propose un véritable voyage à travers l’histoire de l’opéra, où les chefs-d’œuvre de Verdi, Puccini, Bellini et Giordano seront ressuscités dans toute leur splendeur.

La musique guidera le public à travers un éventail d’émotions intenses : de la passion et du romantisme typiquement italiens, aux rythmes envoûtants et flamboyants de la musique espagnole, en passant par la grandeur majestueuse mais pleine de finesse et de lyrisme de la tradition russe…

The Light of Melody offrira aux spectateurs des instants de profonde illumination, dans un espace où se rencontrent les talents les plus éminents du Vietnam et du monde entier.

Une soirée unique - une expérience inoubliable à ne pas manquer : The Light of Melody, là où la musique devient lumière, et où les émotions atteignent leur apogée.

Diêu Thúy/CVN