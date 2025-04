Tunnels : Soleil dans l’obscurité suscite les circuits historiques à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VOV/CVN

L’histoire du film se déroule en 1967, au plus fort de la guerre de résistance pour la libération nationale, à la base de Bình An Dông, intégrée au célèbre système de tunnels de Cu Chi. Ces tunnels, sombres et étroits, ne permettaient le passage que d’une personne à la fois. Mais ici même, chaque mètre de galerie témoigne de la bravoure et du sacrifice authentiques de l’armée et du peuple du Sud. Depuis la sortie du film Tunnels : Soleil dans l’obscurité, des touristes de tous âges, et notamment des jeunes, affluent pour vivre cette page d’Histoire en immersion.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de telles visites. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas seulement aux choses à la mode. Ils aiment aussi l'Histoire à leur manière et ont une approche et une façon d'apprendre l'Histoire différentes de celles des générations précédentes", témoigne Vo Thanh Lâm, un jeune Hanoïen.

Par ailleurs, le circuit nocturne "La lune dans la base de résistance" dans les tunnels de Cu Chi connaît lui aussi une hausse marquée de fréquentation, avec près de 200 visiteurs chaque nuit. Ces derniers peuvent découvrir une maquette et un film 3D retraçant le raid de Cedar Falls, ainsi qu’explorer la campagne de Cu Chi à la tombée de la nuit.

"J'entends parler de ce site historique depuis longtemps, mais je n'y étais jamais allée auparavant. J'y suis donc allée pour en savoir plus. Maintenant que je suis ici, je peux constater la réalité des scènes dans les films de guerre", raconte Hoàng Thi Thao, habitante de Hô Chi Minh-Ville.

Actuellement, le nombre de visiteurs des tunnels de Cu Chi a augmenté d’environ 20 à 30% par rapport à 2024.

"La sortie du film +Tunnels: Soleil dans l’obscurité+ a considérablement augmenté le nombre de visiteurs des tunnels de Cu Chi. C'est un bon signe, car l'attrait du film a permis aux touristes de mieux connaître les tunnels de Cu Chi", confirme Nguyên Minh Tâm, directeur adjoint du site historique des tunnels de Cu Chi.

Le circuit "Retour au pays de l’acier" proposé par l’agence de voyages BestPrice est presque complet. Selon une autre agence, Vietluxtour, les tunnels de Cu Chi suscitent le plus d’intérêt parmi les circuits culturels et historiques de Hô Chi Minh-Ville.

"Je pense qu'après ce film, les circuits liés à la victoire du 30 avril et à l'histoire de Hô Chi Minh-Ville, du vieux Saigon, encouragent les touristes à prêter davantage attention aux vestiges historiques et aux traditions de la mégapole du Sud", précise Nguyên Ngoc An, directeur général adjoint de Vietluxtour.

Le film Tunnels: Soleil dans l’obscurité a ainsi insufflé une véritable dynamique aux circuits historiques en ce mois d’avril si symbolique. C’est également une opportunité pour les agences de voyages de promouvoir une offre touristique expérimentale, diversifiée et de qualité.

VOV/VNA/CVN