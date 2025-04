Culte des rois fondateurs Hùng : lien spirituel et identitaire du peuple vietnamien

Depuis des générations, le culte des rois fondateurs Hùng est devenu un élément fondamental de l’identité culturelle et des traditions vietnamiennes. Il exprime la gratitude des descendants envers leurs ancêtres pour leur rôle dans la fondation et la défense du pays.

L’inscription du culte des rois fondateurs Hùng de la province de Phu Tho sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO a renforcé la fierté nationale et la tradition vietnamienne du "Uống nước nhớ nguồn" (quand on boit de l’eau, on pense à la source). Au fil du temps, ce culte s’est profondément enraciné dans la société vietnamienne et continue d’exister avec une vitalité remarquable.

Préservation du berceau de la nation

Phu Tho est reconnu comme le berceau du peuple vietnamien et le lieu d’origine du culte des rois fondateurs Hùng. Le site historique du temple des rois fondateurs Hùng est le centre le plus important de cette pratique, avec des cérémonies solennelles organisées chaque année.

La fête de la commémoration des rois fondateurs Hùng attire des millions de Vietnamiens vivant dans le pays et à l’étranger venus rendre hommage à leurs ancêtres.

La directrice adjointe du site historique du temple des rois fondateurs Hùng, Pham Thi Hoàng Oanh, souligne l’importance de la transmission de cette tradition aux générations futures. Un programme national de préservation et de valorisation du culte des rois fondateurs Hùng a été mis en place dans la province.

Il s’agit de l’éducation du patrimoine dans les écoles ; l’inventaire des sites de culte à travers le pays et à l’étranger ; la collecte et l’étude des rituels et jeux traditionnels liés au culte ; l’organisation d’ateliers de transmission des pratiques culturelles et la restauration et la construction de nouveaux espaces de culte.

Aujourd’hui, Phu Tho conserve 345 sites de culte dédiés aux rois fondateurs Hùng et aux figures historiques de leur époque.

Une pratique ancrée à travers le pays

Le culte des rois fondateurs Hùng est présent dans 1.417 sites répartis sur l’ensemble du pays, notamment à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville, dans la ville portuaire de Hai Phong et dans les provinces de Vinh Phuc et Bac Ninh (Nord) ; Nghê An et Thua Thiên Huê, Lâm Dông au Tây Nguyên ( Centre) ; et Dông Nai (Sud), où l’on recense 12 lieux de culte dédiés aux rois Hùng.

Chaque année, le 10e jour du 3e mois du calendrier lunaire, des cérémonies commémoratives sont organisées dans toutes les localités, selon les directives du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Dans plusieurs les villes de Cân Tho et Vinh Long, et la province de Kiên Giang au Sud, des temples ont été construits pour rendre hommage aux rois Hùng. À Kiên Giang, par exemple, un temple dédié aux rois fondateurs Hùng a été érigé il y a plus de 60 ans et constitue aujourd’hui un centre culturel pour la population locale et les régions avoisinantes.

Un culte qui dépasse les frontières

Le culte des rois Hùng ne se limite pas au Vietnam : les communautés vietnamiennes à l’étranger perpétuent également cette tradition.

Des autels et temples dédiés aux rois Hùng ont été érigés aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Russie, en République tchèque et au Laos, permettant aux Vietnamiens expatriés de célébrer la commémoration des rois fondateurs Hùng et la Fête nationale du Vietnam.

En 2015, des Vietnamiens vivant à l’étranger ont lancé le projet "Journée mondiale des ancêtres vietnamiens", un événement international visant à honorer les valeurs culturelles et spirituelles du peuple vietnamien. Ce projet a permis d’organiser des commémorations dans une cinquantaine de pays et territoires ainsi que de renforcer les liens entre la diaspora vietnamienne et le pays natal.

Grâce à son importance culturelle, historique et spirituelle, le culte des rois fondateurs Hùng a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, contribuant à la promotion de l’identité et des valeurs du peuple vietnamien à l’échelle mondiale.

