Sortir (du 24 au 31 mai)

Animations jeunesse à la médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription : mediatheque@ifv.vn

“Comment se forment les pierres précieuses ?”

Le 21 juin à 15h30 (de 5 à 11 ans)

Inscription du 16 au 20 juin

Aujourd’hui, on va faire un voyage super intéressant sous la terre pour découvrir comment naissent les pierres précieuses, ces jolies merveilles rares et brillantes qui fascinent tout le monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment elles arrivent ? Préparez vos yeux et vos oreilles car ensemble, on va découvrir le secret de la formation des pierres précieuses. Accrochez-vous, l’aventure commence !

“Vacances d’été sous l’océan”

Le 28 juin à 10h30 (de 6 à 11 ans)

Inscription du 23 au 27 juin

Bienvenue à l’atelier de décoration de la médiathèque sur le thème “Vacances d’été sous l’océan” - un endroit où l’imagination se mêle aux couleurs éclatantes de l’été ! Lors de l’atelier, nous voyagerons ensemble dans une la ville mystérieuse au fond de l’océan. Puis, on transformera la médiathèque en un petit océan rempli de coraux colorés, de poissons joyeux, de coquillages scintillants et de livres comme des voiles prêtes à nous emmener vers de grandes aventures marines.

CINÉMA

Anatomie d’une chute

Le 25 juin à 21h30

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Billets en vente à l’entrée et en ligne

Réalisatrice : Justine Triet

Acteurs : Sandra Huller, Swann Arlaud…

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Le film est présenté pour la première fois dans le cadre de la “compétition officielle” du Festival de Cannes 2023, et obtient la Palme d’or - Justine Triet devenant la troisième femme à remporter cette prestigieuse récompense.

EXPOSITION

Femmes d’exception

Jusqu’au 29 juin à 08h00

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Entrée libre

L’Institut français de Hanoï présente l’exposition “Femmes d’exception”, un voyage inspirant à travers les parcours de 21 femmes remarquables qui ont marqué l’histoire de l’humanité.

Cette exposition met en lumière des femmes venues d’horizons géographiques et temporels variés: du Vietnam au Mexique, de la Grèce antique aux États-Unis contemporains, en passant par le Cambodge, l’Irak et la France. Ces portraits révèlent comment ces femmes d’exception ont su laisser une empreinte durable sur le monde.

Sciences, arts, politique, sport, économie… Elles ont excellé dans tous les domaines. Malgré les difficultés, elles se sont imposées comme des modèles de persévérance et d’excellence, nous rappelant que talent, volonté et engagement peuvent surmonter tous les obstacles.

Découvrez les parcours extraordinaires de Chea Serey, Nguyên Thi Binh et Claudie Haigneré, aux côtés de 18 autres figures emblématiques incarnant réussite, expertise et détermination.

Chaque portrait est enrichi de QR codes donnant accès à des ressources complémentaires, notamment vidéo, pour approfondir vos découvertes en français.

Exposition organisée par l’Institut français du Vietnam sur un concept original de Corinne Guitteaud, professeure et autrice française.

CONCERT

Récital de piano “Fées, rêves et danses”

Le 12 juillet à 20h00

Lycée français Alexandre Yersin

44 rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 300.000 de dôngs

Billet non remboursable, valable pour 1 personne

À partir de 5 ans.

David Greilsammer, l’un des pianistes et chefs d’orchestre français les plus talentueux de sa génération, nous convie à un voyage sensoriel, captivant et imaginatif à travers son récital de piano intitulé “Fées, rêves et danses”. Ce concert nous plonge dans un univers féerique à travers de grands chefs-d’œuvre de différents styles et époques, allant de Ravel à Schumann, en passant par Debussy, Gershwin et Purcell.

Conçu sous la forme d’un “palindrome”, le programme offre une sensation de voyage imaginaire continu, dans lequel le début et la fin de l’histoire se rejoignent mystérieusement. Entre beauté, émotion et folie, chaque pièce semble se refléter en miroir avec la suivante. Au centre de ce voyage artistique exceptionnel, David Greilsammer fera découvrir au public vietnamien une création de la merveilleuse compositrice anglaise Georgie Ward, spécialement composée pour lui.

Reconnu pour ses interprétations audacieuses et ses projets innovants, David Greilsammer propose avec “Fées, rêves et danses” un moment unique où l’inspiration, l’audace et la virtuosité se rencontrent. Ne manquez pas cette expérience musicale hors norme qui vous transportera dans un univers magique, envoûtant et inoubliable.

