Sortir (du 25 au 28 avril)

ATELIER

La découverte de la chaîne alimentaire

Le 26 avril 2025 à 15h30 (de 6 à 11 ans)

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 21 au 25 avril/mediatheque@ifv.vn

Pourquoi les prédateurs et les proies existent-ils ? Pourquoi la biodiversité est-elle si importante ? Pendant cet atelier, nous jouerons les biologistes et partirons ensemble à la découverte du vivant.

SÉMINAIRE

La fin de l’eau

Le 25 avril à 17h30

Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST)

1, avenue Dai Cô Viêt, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Entrée sur inscription : https://forms.gle/Qhbp7SXn6ivXDUQPA

Allons-nous vers la fin de l’eau ? Ou du moins de l’eau potable facilement disponible et bon marché ?

Jusqu’aux récentes sécheresses connues par l’Europe et les États-Unis, les grandes puissances mondiales ont eu tendance à penser que le manque d’accès à l’eau était surtout un problème de pays pauvres. Mais en raison du réchauffement climatique et de la surexploitation par les activités humaines, la moitié de la population mondiale est désormais exposée à la rareté de cette ressource vitale.

Dans le monde entier, les tensions sociales liées à l’accès à l’eau se font de plus en plus ressentir. Jusqu’il y a peu, l’eau faisait rarement la une des médias. Pourtant, sa gestion devrait arriver en tête des sujets les plus essentiels.

Les solutions existent, mais les gouvernements ont pris beaucoup de retard.

Ce séminaire expose les principaux problèmes liés à la gestion de l’eau et dresse la liste des actions à mener d’urgence avant que la modification du cycle de l’eau déjà à l’œuvre n’entraîne des conséquences catastrophiques.

Quelques présentations du Professeur Simon Porcher : Simon Porcher est Professeur des universités en sciences de gestion à l’Université Paris Dauphine-PSL. Ses travaux portent sur la gestion et la tarification des services publics de l’eau. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans les meilleures revues académiques et de l’ouvrage “La fin de l’eau”, paru en France chez l’éditeur Fayard.

CINÉMA

Une histoire d’amour et de désir

Le 28 avril à 19h30 (T18)

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, arrondissement de Dông Da, Hanoï

Ahmed, 18 ans, Français d’origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Alors qu’il est à l’université, il rencontre Farah, une jeune tunisienne pleine d’énergie et récemment arrivée à Paris.

En découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux d’elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

