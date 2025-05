Sortir (jusqu'au 7 juin)

EXPOSITION

Plastic Dinoland

Jusqu’au 1er juin

Centre d’échanges culturels de la Fondation du Japon au Vietnam

27, rue Quang Trung, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Des jouets anciens, des dinosaures nouveaux ! Bienvenue à Plastic Dinoland, une exposition fascinante où d’anciens jouets en plastique prennent une seconde vie sous forme de sculptures animales et de dinosaures colorés.

L’artiste japonais Fuji Hiroshi interroge la surconsommation et les déchets plastiques à travers des installations monumentales et ludiques, incitant le public à réfléchir au cycle de vie de ces matériaux omniprésents et à leur impact sur l’environnement.

Top 10 Pavilion

Jusqu’au 18 mai

Parc Diên Hông, rue Ngô Quyên, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Le Top 10 Pavilion est une œuvre d’art publique unique, construite à partir de matériaux recyclés, de papier dó traditionnel (fabriqué à partir de l’écorce du rhamnoneuron balansae) et de structures métalliques modernes. Il incarne un message fort de continuité entre passé, présent et avenir.

Au cœur du pavillon trône une voûte en papier dó, symbole de mémoire et de durabilité. Chaque pli du papier raconte une histoire façonnée par la nature et les mains humaines. Des couches de plastique recyclé y sont intégrées, exprimant l’aspiration à une renaissance des matériaux dans un monde en mutation.

Le métal, en contraste avec le papier et le plastique, représente l’industrie moderne. Ensemble, ces matériaux apparemment antagonistes fusionnent harmonieusement pour former un espace à la fois souple et robuste - une métaphore de la synergie entre l’humain, la nature et la technologie.

Tout commence par des fragments : des sacs plastiques oubliés, des déchets insignifiants. Mais entre des mains créatives et patientes, ils renaissent dans une œuvre nouvelle : Top 10 Pavilion 2024.

THÉÂTRE

Le Rêve de Chi Phèo

Le 7 juin

Théâtre Hô Guom,

40, rue Hàng Bài, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Inspirée de la nouvelle Chi Phèo de l’écrivain vietnamien Nam Cao, la pièce Le Rêve de Chi Phèo propose une relecture poétique et musicale de l’histoire d’amour entre Chi Phèo et Thi No, une romance qui défie la fatalité.

À travers une narration musicale immersive, le public est invité à explorer l’univers intérieur des personnages, à découvrir leur humanité profonde et leur quête sincère d’un foyer simple, mais empreint d’amour.

Cette œuvre rend hommage à l’amour vrai et rédempteur : malgré les épreuves de la vie, l’amour reste une force salvatrice. Les confrontations poignantes entre Chi Phèo et son double intérieur, ou encore les instants oniriques entre les deux amants, sont portés avec intensité par les comédiens.

La bande sonore, composée de 19 morceaux signés Duong Câm, mêle avec brio pop, rock, ballade, jazz et opéra, dans un style proche de la comédie musicale de Broadway. Le metteur en scène insuffle également une forte identité vietnamienne à la pièce, notamment grâce à un duo père-fils de chanteurs xâm (ballades populaires chantées autrefois par des musiciens aveugles itinérants), qui assurent la narration.

La pièce s’ouvre sur la chanson Nguoc doi (À contre-courant) et se clôt sur une berceuse pleine de tendresse, laissant au spectateur une émotion durable.

CVN