La "Terre d’acier" de Cu Chi sous les feux de la rampe

Le programme de théâtre expérientiel portant sur la "Terre d’acier" ( Đất thép ) de Cu Thi, réalisé par l’auteur et metteur en scène Lê Quy Duong, a été officiellement lancé. Le programme offre un espace unique et significatif pour découvrir l’histoire traditionnelle, et promet de devenir un produit touristique culturel attrayant pour les habitants et les visiteurs.

Le programme est une œuvre artistique marquant le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944 - 22 décembre 2024), et mettant en l’honneur les grandes fêtes nationales et celles du district de Cu Chi en 2025.

Photo : VNA/CVN

"Terre d’acier" est représenté régulièrement tous les samedis et dimanches soir au Musée traditionnel du district de Cu Chi, à Hô Chi Minh-Ville, depuis le 22 décembre.

Elle est sous-titrée en anglais pour le public international, avec une durée de 90 minutes, comprenant une visite et une expérience de la scène, dont plus de 60 minutes sont consacrées à la performance scénique.

La pièce de théâtre «Dât thep» raconte l’histoire de Nguyên Thi Rành, une Mère héroïne du Vietnam, qui a perdu 8 fils et 2 petits-enfants pendant les guerres de résistance.

Bien qu’elle subisse la douleur de ses pertes, elle surmonte sa souffrance pour contribuer à la lutte pour la libération nationale. Le programme met en lumière la vie, les combats et les sacrifices des personnes simples et modestes de la terre de Cu Chi, tout en reflétant l’esprit héroïque et résilient des habitants et des soldats locaux.

Le scénario ne vise pas à glorifier de manière clichée et creuse les héros qui se sont sacrifiés, mais à plonger profondément dans la représentation des destins des habitants les plus simples et modestes de Cu Chi, qui ont tout sacrifié pour la cause commune de la nation.

Il met en avant les figures héroïques comme Nguyên Thi Nê, cheffe des guérilleros féminins de Cu Chi, Pham Van Côi, Tô Van Duc, ainsi que d’autres jeunes guérilleros et soldats venus du Nord pour se battre sur le champ de bataille de Cu Chi. Ces histoires sont racontées de manière simple et authentique, mais aussi profondément héroïque, suscitant des émotions intenses.

Le metteur en scène Lê Quy Duong a déclaré : «J’ai vraiment versé des larmes et je me suis reproché d’avoir créé et mis en scène des centaines d’événements à travers le pays. Mais aujourd’hui, je commence à comprendre un peu mieux la terre héroïque de Cu Chi, avec ses sacrifices et ses grandes contributions pendant les deux guerres de résistance contre les Français et les Américains, pour la lutte pour la libération nationale et l’union du pays».

Viser un large public

«Dât thep» s’adresse à un large public, en particulier aux élèves et étudiants de Cu Chi, qui doivent comprendre l’histoire héroïque de leur terre natale. Les groupes de touristes nationaux et internationaux seront également accueillis, afin qu’ils puissent vivre une expérience profonde de l’histoire de Cu Chi. Elle n’est pas seulement une œuvre artistique, mais aussi un produit touristique à valeur historique.

Lê Quy Dương a utilisé une mise en scène très créative pour raconter l’histoire. Bien que l’espace scénique soit petit, il est impressionnant, recréant les tunnels et les scènes de combat sous terre.

Le sol de la scène est surélevé de 80 cm, créant un espace impressionnant qui simule les scènes sous terre, offrant au public une expérience vivante, comme s’il était témoin de ces événements historiques réels.

L’histoire est racontée à travers des dialogues simples et familiers, tout en intégrant la narration de l’âme d’un soldat américain tombé au combat.

Cet aspect apporte une nouveauté et une humanité profonde, permettant au public non seulement de ressentir l’histoire, mais aussi de comprendre les émotions et les souffrances des personnages.

Ce qui est particulier dans "Dât thep", c’est que l’ensemble du personnel impliqué, des acteurs aux techniciens, est originaire de la terre de Cu Chi. Ce sont des agriculteurs, des ouvriers, des conducteurs, des employés de cantine, des fonctionnaires, des enseignants, etc. Leur interprétation est simple, authentique et émouvante pour les spectateurs.

Lê Quy Duong a soigneusement sélectionné les acteurs et leur a demandé d’être patients, passionnés par l’art et profondément attachés à l’histoire et à la culture de la terre de Cu Chi.

De plus, l’équipe technique a été formée sur place afin de garantir que le programme puisse fonctionner de manière autonome à l’avenir, sans dépendre des ressources humaines extérieures.

"J’ai constaté que Cu Chi est situé à environ 30 km de Hô Chi Minh-Ville et reste un district encore pauvre, avec de nombreuses difficultés en matière d’activités culturelles et artistiques pour ses habitants. Si je n’avais mis en scène que le programme sans intervenir davantage, ce serait un projet trop dépendant de l’extérieur. J’ai donc décidé de ne sélectionner que des acteurs et techniciens locaux afin que le district de Cu Chi soit totalement autonome pour exploiter et gérer le programme à l’avenir. C’est beaucoup plus difficile, mais cela a une grande signification pour moi". Cu Chi a besoin d’une scène théâtrale bien structurée pour servir régulièrement ses habitants et ses visiteurs de manière autonome, avec fierté, a expliqué Lê Quy Duong.

"Je souhaite offrir et rendre hommage à cette terre en formant une première équipe de passionnés de théâtre, en créant un lieu de scène qui sera le point de départ pour un futur théâtre professionnel à Cu Chi, surtout que le district de Cu Chi possède toutes les conditions nécessaires pour se développer en une ville", a-t-il ajouté.

Selon lui l’art aujourd’hui est souvent utilisé comme un outil pour générer des profits, mais l’objectif principal de l’art et de la création n’est pas de faire de l’argent, mais de transmettre des valeurs de beauté, de bien et de vérité. Par conséquent, lors du développement de l’industrie culturelle, nous devons prendre en compte et accorder une attention particulière aux objectifs éducatifs, à l’élévation du niveau intellectuel, au développement de l’esthétique, à la conscience citoyenne et aux critères de jouissance et de divertissement qui visent des valeurs humanistes.

Une industrie culturelle idéale sera construite sur la base du patrimoine et de l’essence de l’histoire, combinée avec la créativité moderne, riche et diversifiée. Elle doit être organisée et gérée de manière professionnelle, avec des mécanismes d’égalité, de transparence et de clarté, au service de toutes les couches de la population... Le programme "Dât thep" a été créé et mis en scène avec cette orientation et ces critères.

Lê Quy Duong a annoncé la remise officielle du programme au Centre culturel, sportif et de communication du district de Cu Chi pour son exploitation touristique.

Le programme est officiellement mis en service depuis le 22 décembre 2024. Après chaque représentation, il y a une séance d’échange entre le public et les acteurs, offrant ainsi au public l’opportunité d’en savoir plus sur les histoires et les personnages du programme.

NDEL/VNA/CVN