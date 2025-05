Soc Trang, joyau culturel et économique du Delta du Mékong

Soc Trang, porte stratégique du Delta du Mékong, allie richesse culturelle, littoral dynamique et agriculture d’excellence. Cette province côtière séduit par sa diversité ethnique, ses fêtes traditionnelles, ses sites écotouristiques et ses riz renommés, offrant un potentiel majeur pour le commerce, le tourisme et le développement économique régional.

La province de Soc Trang, créée en avril 1992, est située dans le Delta du Mékong, bordée par la fleuve Hâu (bras postérieur du Mékong) et voisine de Cân Tho ainsi que des provinces de Trà Vinh, Hâu Giang et Bac Liêu.

Avec ses 3.298,20 km², cette région côtière bénéficie d’un littoral de 72 km et d’un réseau fluvial dense, traversée notamment par les fleuves Hâu et My Thanh, qui se jettent dans plusieurs estuaires. Ces conditions géographiques favorisent un trafic terrestre, maritime et fluvial dynamique, positionnant Soc Trang comme une porte d’entrée majeure du Delta du Mékong, avec un potentiel important pour le commerce international, le développement maritime, économique côtier ainsi que touristique.

Soc Trang est également un carrefour culturel où cohabitent trois groupes ethniques principaux : les Kinh, les Khmers et les Hoa. Cette diversité se reflète dans un riche patrimoine religieux et festif, avec 92 pagodes khmères et des fêtes traditionnelles comme Ooc Om Boc (un culte de la lune et une prière pour une bonne récolte), Nghinh Ông ou Phuoc Biên, attirant touristes nationaux et étrangers. La province a investi dans le développement touristique avec des sites écotouristiques tels que le jardin de cigognes Tân Long, l’îlot My Phuoc, le puits aux fées (Giêng Tiên), et des lieux historiques comme le temple de l’Oncle Hô et des sites archéologiques. Côté gastronomie, chaque communauté ethnique propose ses spécialités. Les Kinh offrent des plats populaires comme le poisson macéré sans arêtes ou la soupe de nouilles nuoc lèo, tandis que les Hoa sont réputés pour leurs pâtisseries traditionnelles telles que le gâteau pia et les saucisses, appréciés au-delà des frontières provinciales.

L’agriculture tient une place centrale dans l’économie locale, notamment la production de riz aromatique. Les variétés ST24 et ST25, reconnues internationalement comme parmi les meilleures au monde, illustrent le savoir-faire local et ouvrent des perspectives d’exportation prometteuses.

La province de Soc Trang figure parmi les cinq provinces et villes du Delta du Mékong (Dông Thap, Kiên Giang, Cân Tho, Soc Trang, Trà Vinh) qui participent au projet de création d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions de gaz à effet de serre, initié par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MAD). Plusieurs modèles ont connu des résultats positifs, permettant d’améliorer la qualité et le revenu des riziculteurs, tout en favorisant les exportations.

En septembre 2024, le MAD a organisé une conférence-bilan sur sept modèles de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associée à la croissance verte du Delta du Mékong d’ici 2030 dans la province de Soc Trang. La conférence s’est focalisée sur les résultats de la mise en place du projet "un million d’hectares de riz de haute qualité", approuvé le 10 mai dernier par ce ministère, concernant les moissons été-automne et automne-hiver 2024.

Qui dit Soc Trang dit riz parfumé ST, une variété de riz qui a fait sa réputation. En 1992, la première variété de riz ST a vu le jour et elle a connu un succès retentissant grâce au modèle de culture en rotation crevette-riz dans les zones salines. Après une longue période de sélection, les variétés de riz parfumé ST ont décroché de nombreux titres exceptionnels tels que le Prix du riz d’or (Golden Rice Award) pour les riz ST5, ST13. Le riz ST a figuré parmi les 100 marques vedettes en 2013, reconnues par l'Office national de la propriété intellectuelle.

Depuis trois années consécutives (2017-2018-2019), le riz ST24 a remporté le premier prix lors de concours nationaux de riz et, en 2017, il a été élu parmi les trois meilleurs riz au monde. En particulier, la variété ST25 a été récompensée comme le meilleur riz du monde dans le cadre de la Conférence mondiale du commerce du riz, tenue à Manille, aux Philippines, en novembre 2019. Plus récemment, dans le cadre du 16ᵉ Sommet du riz, organisé du 7 au 11 novembre dernier à Manille, le riz ST25 a remporté le deuxième prix, élu par The Rice Trade "Meilleur riz du monde 2024".

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l'environnement, en poursuivant le projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité à faibles émissions associée à une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030, la province a élaboré une zone de riziculture de haute qualité sur 38.500 ha pour la moisson 2024-2025 ; et pour la période 2025-2030, la province augmentera de 33.500 hectares pour atteindre une superficie totale de 72.000 ha.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la localité déploiera la culture du riz selon des processus de haute qualité dans neuf districts et ville : My Xuyên, Thanh Tri, My Tu, Kê Sach, Long Phu, Châu Thành, Trân Dê, Nga Nam et la ville de Soc Trang. Le projet se concentrera sur la planification de zones de production de riz de haute qualité, sur les processus de mise en œuvre, les packages, les techniques de culture pour garantir des critères de développement durable.

La province mise aussi sur l’innovation agricole avec l’intégration de l’Internet des objets (IoT) et des méthodes durables pour valoriser ses fruits et légumes, dont la pomme étoilée violette Trinh Phu ou le longane Phong Nam, tous protégés par des certifications géographiques ou de marque.

D'ici 2050, Soc Trang ambitionne de devenir non seulement un pôle commercial régional, avec des activités d'import-export et des services logistiques, mais aussi la porte d’entrée du Delta du Mékong vers la Mer Orientale grâce au développement du port en eau profonde de Trân Dê. Ce projet stratégique, soutenu par d’importants investissements publics et privés, vise à renforcer la connectivité régionale et à dynamiser l’économie locale dans les secteurs agricole, industriel et logistique.

La planification, approuvée par le Premier ministre le 25 août 2023, se concentre sur l’élaboration de politiques, de solutions et la mobilisation de ressources pour développer les infrastructures maritimes dans la zone portuaire de Trân Dê. Le capital nécessaire pour la phase de démarrage de ce projet est estimé à 50.000 milliards de dôngs. Une fois achevé, ce port pourra accueillir des navires polyvalents, des porte-conteneurs d’environ 100.000 DWT (équivalent à 100.000 tonnes) et des cargos en vrac de 160.000 DWT. Ce complexe portuaire permettra d’exporter directement des marchandises depuis le delta du Mékong, sans nécessiter de transit par Vung Tàu.

La province de Soc Trang accordera la priorité aux investissements dans le développement des infrastructures afin de devenir un axe de développement économique est-ouest, notamment grâce à l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang et au port maritime de Trân Dê.

"La province de Soc Trang dispose de ressources abondantes pour le développement socio-économique, notamment dans les domaines de l'agriculture de haute technologie et de l'économie maritime et côtière, et qu'elle est un important carrefour de transport et un moteur de la région du Delta du Mékong", a déclaré le vice-Premier ministre Lê Minh Khai.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Van Lâu, a souligné que pour mettre en œuvre ce plan, la province avait mobilisé toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des priorités d'investissement et de construction d'un système d'infrastructures stratégique et global, notamment en matière d'infrastructures de transport, de ports maritimes, de zones économiques côtières et de pôles industriels.

La localité mise sur une croissance diversifiée, fondée sur l’industrie manufacturière, le commerce, les services et une agriculture modernisée et durable. Pour cela, elle encourage la transformation numérique, l’innovation et l’application des sciences et technologies dans tous les secteurs, notamment l’agriculture, la pêche et l’industrie, afin d’accroître la productivité et la valeur ajoutée. Plus précisément, l’accent est mis sur la création de chaînes de valeur, la spécialisation des cultures, l’agriculture verte et l’aquaculture. Des projets pilotes innovants, tels que la production de riz de haute qualité, de fruits et légumes certifiés, ainsi que le développement d’une aquaculture intégrée et respectueuse de l’environnement, illustrent cette dynamique.

Parallèlement à ces efforts agricoles et industriels, la province s’engage également dans la modernisation de ses services urbains ainsi que dans la promotion du tourisme culturel, spirituel et écologique. Cette stratégie vise à valoriser son riche patrimoine multiethnique, notamment les cultures Kinh, Khmer et Hoa, qui se reflètent dans ses fêtes, ses pagodes et sa gastronomie.

Le tourisme, en particulier, se développe comme un secteur économique clé, avec des produits connexes variés et complémentaires. En s’appuyant sur les atouts naturels et culturels de la région, Soc Trang promeut différents types de tourisme : culturel, culinaire, festif, écotouristique, ainsi que des complexes touristiques offrant des activités sportives et de loisirs.

Un volet essentiel de cette stratégie touristique est la valorisation de la culture khmère, au service du développement économique local. En effet, Soc Trang mise sur le tourisme spirituel lié à cette riche culture, identifiée comme un axe clé pour attirer davantage de visiteurs et promouvoir ce joyau du Delta du Mékong.

Le développement touristique repose ainsi sur la promotion de produits culturels spécifiques, qui contribuent non seulement à la préservation des traditions khmères, mais aussi à la génération de revenus durables pour cette communauté, qui représente plus de 30% de la population provinciale.

Soc Trang constitue l’un des pôles touristiques majeurs du Sud. Outre sa cuisine savoureuse, la localité séduit par ses pagodes et temples anciens au style architectural distinctif, nichés dans des paysages naturels spectaculaires. Elle abrite plus de 90 pagodes bouddhistes khmères Theravada, un patrimoine culturel exceptionnel, qui confère au tourisme spirituel une place centrale dans sa stratégie de développement.

Un trésor khmer à préserver

À environ 10 km du centre-ville de Soc Trang, la pagode Chén Kiêu, située dans la commune de Dai Tâm, district de My Xuyên, également connue sous le nom de Sro Lôn ou Sà Lôn en langue khmère, est l’une des plus anciennes et des plus originales pagodes de la province.

Construite en 1815 et restaurée en 1969, elle se distingue par son architecture unique, où l’on retrouve des motifs colorés constitués de pièces de céramique - du toit du sanctuaire aux objets sculptés comme les déesses Kemnar et des faucons, ainsi que les statues de lions qui bordent l’enceinte. Chén Kiêu incarne une beauté éclatante, reflet de la créativité, du raffinement esthétique et de la profonde connaissance de la culture bouddhique des Khmers.

Selon Lâm Son Hiên, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la commune de Dai Tâm, la particularité de cette pagode réside dans ses murs décorés d’assiettes, de bols et de plats en céramique, formant un décor unique en son genre.

Chaque année, plus de 200.000 visiteurs vietnamiens et étrangers affluent à Dai Tâm pour découvrir la culture traditionnelle khmère et admirer l’architecture singulière de la pagode.

Phong Phu Thinh, un habitant de la commune de Dai Tâm, confie que les Khmers sont fiers de leur patrimoine culturel et s’emploient activement à le préserver. Outre l’architecture de la pagode Chén Kiêu, la communauté développe également des clubs de musique, de danse traditionnelle, ainsi que divers produits et spécialités agricoles destinés à être présentés et vendus aux visiteurs, contribuant ainsi à la diversification des revenus.

Huynh Thi Lan, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville, raconte que son groupe a souhaité visiter des pagodes khmères afin de mieux connaître la culture traditionnelle de l’ethnie et de savourer les spécialités locales.

Après sa visite de Chén Kiêu, elle a été impressionnée par son architecture unique, mais aussi par la gentillesse, l’hospitalité et l’enthousiasme des Khmers, ravis de faire découvrir l’histoire des monuments, leurs produits agricoles et leur riche gastronomie.

Installés majoritairement en zone rurale, les Khmers vivent en étroite relation avec l’agriculture. Au fil du temps, plusieurs de leurs villages se sont spécialisés dans l’artisanat. C’est le cas du village de tissage de Phu Tân, dans le district de Châu Thành, situé à environ 11 km de la ville de Soc Trang. Héritier de plusieurs siècles de tradition, ce village transforme des matériaux simples comme le bambou en objets du quotidien. Récemment, ces produits ont été modernisés et réinventés comme souvenirs raffinés, très appréciés des touristes.

Au cœur de Phu Tân, l’espace d’exposition de la coopérative Thuy Tuyêt met en valeur les créations artisanales en rotin et bambou. À proximité, son entrepôt propose des centaines d’articles - objets de consommation, éléments de décoration et cadeaux - tous fabriqués avec soins.

D’après Truong Thi Bach Thuy, directrice de la coopérative, l’objectif est de renforcer les liens entre production, tourisme et patrimoine en valorisant les savoir-faire locaux auprès des visiteurs.

Thuy Tuyêt œuvre à combiner production artisanale, tourisme et services au profit des ménages locaux, contribuant ainsi à la promotion du village et de ses produits. "Notre coopérative propose plus de 700 produits, destinés aussi bien au marché domestique qu’à l’exportation. Parmi les articles exportés figurent des biens de consommation tels que des paniers à linge pour hôtels et restaurants. Nous réalisons également des constructions en rotin et bambou destinées aux maisons d’hôtes, complexes touristiques et hôtels", explique Truong Thi Bach Thuy.

À l’échelle provinciale, Soc Trang a identifié dix produits touristiques clés à développer. Des projets d’investissement seront lancés pour renforcer le tourisme, notamment autour de quatre pagodes majeures : Mahatup (pagode Doi), Chén Kiêu, Bô Tum Vong Sa Som Rong et Prés Buône Prés Phék (pagode aux Quatre Visages).

Les autorités locales mettent aussi en œuvre un plan visant à promouvoir les identités culturelles des groupes ethniques dans le cadre du projet national “Préserver et valoriser les cultures traditionnelles des minorités ethniques en lien avec le développement du tourisme”.

Objectif d'exportation de 1,9 milliard de dollars cette année La province de Soc Trang vise à atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 1,9 milliard de dollars en 2025 en stimulant la production et la transformation de produits clés tels que les fruits de mer, le riz de haute qualité, les fruits et les textiles-habillements.

