La pagode Tà Mon, un bijou de l’architecture khmère

Située dans le district de Trân Dê, province de Soc Trang (Sud), la pagode Tà Mon, aux couleurs vives et aux motifs dorés typiques de l’architecture traditionnelle khmère, impressionne par sa taille et sa beauté.

D’une superficie de 21.000 m2, Tà Mon ou Serey Tamon est l’une des plus belles pagodes de Soc Trang. Cet ensemble architectural khmer doré dégage une atmosphère à la fois majestueuse et paisible. Sa construction a débuté en 1615, et elle a été restaurée à cinq reprises.

Son portail est imposant, surmonté de trois petites tours et bordé de deux serpents mythiques Naga dorés. Dans la vaste cour, trône une statue haute de plus de 20 m, du Bouddha Shakyamuni le sauveur.

Son sanctuaire principal est aussi splendide qu’un palais royal, abondant en sculptures d’objets rituels et d’animaux dont la restauration a commencé en 2013 et s’est achevée en 2023. Il est construit selon l’architecture néoclassique du bouddhisme khmer, avec des bas reliefs et des motifs d’animaux sacrés associés à la vie religieuse des Khmers. Le sanctuaire principal mesure 17 m de large, 27 m de long et 22 m de haut pour une superficie de 999 m2. Le budget total de sa restauration s’est élevé à plus de 15,4 milliards de dôngs, financés par les bouddhistes du pays et de l’étranger.

“Le sanctuaire principal a été reconstruit cinq fois et a été réalisé de manière à préserver les motifs décoratifs typiques khmers tout en rendant l’endroit plus confortable. En effet, nous avons ajouté un sous-sol. La statue du Bouddha en ciment armé mesure 22 m depuis le sol. Les petites statues des deux côtés représentent les disciples du Bouddha”, partage le vénérable Trân Van Tha, bonze gérant de la pagode Tà Mon.

Un lieu sacré

Le sanctuaire principal est un ouvrage sacré et un lieu de culte de Bouddha. Cet endroit où sont accomplis les rituels religieux Khmers est empreint de paix et de tranquillité.

Depuis son édification en 1615, Tà Mon a été sous la gestion de 27 bonzes. Le premier d’entre eux n’était autre que Kong Kod, petit-frère du donateur Kong Mon, plus communément appelé Tà Mon. La statue de ce dernier trône au centre du sanctuaire principal, entourée de deux disciples. Actuellement, un bâtiment de trois étages est en construction pour héberger les moines et organiser les cérémonies bouddhiques khmères.

Comme d’autres pagodes khmères à Soc Trang, Tà Mon offre des cours gratuits aux enfants pendant les vacances d’été. En plus de leur enseigner la langue khmère, les bonzes les sensibilisent également aux valeurs morales traditionnelles.

La pagode présente une valeur artistique unique dans un espace solennel et paisible. Avec plus de 400 ans d’histoire, la pagode Tà Mon est un lieu de pèlerinage prisé par de nombreux bouddhistes.

Elle est également une destination attrayante pour les touristes qui ont l’occasion de se rendre à Soc Trang. Les visiteurs peuvent s’immerger dans le paysage naturel, respirer l’air frais et découvrir la culture, les us et coutumes des Khmers.

C’est une expérience touristique incontournable, permettant aux voyageurs d’en apprendre beaucoup sur les pratiques spirituelles vietnamiennes, tout en admirant un édifice à couper le souffle !

Nguyên Thành/CVN