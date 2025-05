Valoriser les circuits de tourisme de mémoire

L’histoire de la conquête, de l’édification, de la défense et du développement du Sud du Vietnam a laissé en héritage de nombreux vestiges historiques et culturels précieux. Avec le temps, chacun de ces sites est devenu un jalon symbolique, un lien invisible entre passé, présent et avenir, contribuant à l’édification, à la défense et au développement de la nation.

En particulier, le Sud, considéré comme le "rempart de la Patrie", fut le théâtre de hauts faits d’armes ayant conduit à la victoire historique du Printemps 1975 et à la réunification du pays. Aujourd’hui, dans le parcours de développement national à l’ère nouvelle, les vestiges historiques et culturels liés à cette lutte légitime et glorieuse continuent d’être préservés et mis en valeur par les autorités, les secteurs et la population, afin d’en transmettre toute la richesse aux générations présentes et futures.

Hô Chi Minh-Ville recense près de 190 vestiges historiques et culturels classés, dont de nombreux sites liés à la résistance contre l’agression américaine, soigneusement préservés et valorisés.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ces dernières années, les produits touristiques de la ville ont connu un développement impressionnant, avec une offre de plus en plus diversifiée et attrayante. Les circuits axés sur les sites historiques et culturels y occupent une place essentielle. Parmi eux, le circuit "Biêt dông Sai Gon" (Commandos de Saïgon) se distingue par son impact fort sur les visiteurs. Ce circuit emmène les touristes sur les traces de ces héros discrets : boîtes aux lettres secrètes, tunnels souterrains, musée dédié aux forces spéciales, cache d’armes utilisée lors de l’attaque du Palais de l’Indépendance en 1968, mémorial des combattants tombés pendant l’offensive du Têt Mâu Thân 1968, ainsi que le poste de commandement avancé du secteur 6. Un parcours qui permet aux visiteurs de ressentir de manière immersive l’esprit de sacrifice et les exploits héroïques ayant mené à la réunification du pays.

Renforcer la connectivité et la créativité

L'exploitation touristique des sites historiques et culturels, notamment ceux de la révolution, est un atout majeur au Vietnam. De nombreux experts reconnaissent leur capacité à attirer les visiteurs, enrichissant ainsi l'offre touristique et répondant à une demande diversifiée. Cette approche permet également de valoriser ces lieux de mémoire, de renforcer l'éducation et de promouvoir le riche héritage culturel et historique de la nation. Néanmoins, pour aller au-delà de la simple narration, il est crucial d'intégrer des expériences interactives et de concevoir des parcours connectés et émotionnellement stimulants pour les visiteurs.

À partir de l’exploitation concrète des circuits touristiques liés aux vestiges historiques et culturels, Nguyên Ngoc Trinh, représentante de la société par actions des services de voyage Chim Canh Cut (Manchot), partage que ces derniers temps, plusieurs circuits touristiques portant les noms "Histoire & Nature", "Les tunnels légendaires", ou encore les destinations empreintes de souvenirs historiques comme les tunnels de Cu Chi ou les tunnels de Phu Tho Hoa, attirent un grand nombre de visiteurs.

De nombreux touristes s’inscrivent pour vivre ces expériences et expriment une profonde émotion face à l’histoire glorieuse du peuple vietnamien, toujours présente et soigneusement préservée dans Hô Chi Minh-Ville aujourd’hui.

L’exemple du programme "Lune de la zone libérée", proposé aux tunnels de Cu Chi, est salué par les touristes. Dang Thu Hiên, venue de Hanoï, raconte son émerveillement en découvrant la reconstitution artistique de la vie nocturne des habitants de Cu Chi entre 1961 et 1964 : travaux agricoles sous la lune, scènes de vie quotidienne, spectacles folkloriques improvisés par des troupes de jeunes... Une mise en scène poétique et vivante qui éclaire la jeunesse sur l’histoire nationale, et séduit les touristes étrangers.

Cette mise en scène artistique, riche en émotions et en créativité, a une réelle valeur éducative, surtout pour les jeunes, leur permettant de mieux comprendre l’histoire de leur pays. Pour les visiteurs étrangers, cela leur donne un aperçu plus vivant de la culture vietnamienne, et renforce leur affection pour le peuple et la terre du Vietnam.

Dang Thu Hiên espère que d’autres sites historiques et culturels continueront à proposer des produits touristiques créatifs et des spectacles immersifs aussi attrayants, au service aussi bien des visiteurs nationaux qu’internationaux.

Selon Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire d'Hô Chi Minh-Ville, l’année 2025 est d'une importance capitale pour la ville et le Vietnam, riche en célébrations nationales et prélude à une nouvelle phase de développement.

Dans ce contexte, le tourisme, moteur économique clé, doit redoubler d’innovation et de créativité. Les sites culturels et historiques resteront essentiels pour affirmer Hô Chi Minh-Ville comme destination touristique dynamique de premier plan.

La ville s'attache à enrichir et diversifier son offre touristique en exploitant pleinement ses atouts uniques, à travers un plan de développement du tourisme culturel et historique portant un message fort de "paix" et de "bonheur".

L'ambition pour 2025 est d'attirer 8,5 millions de visiteurs internationaux et 45 millions de touristes nationaux, consolidant ainsi la notoriété touristique de la ville à l'échelle mondiale.

