Bac Liêu : de la province pauvre et arriérée au royaume agricole

D'une terre désolée et saline avec une agriculture rudimentaire, Bac Liêu s'est transformée progressivement pour devenir l'une des provinces avec un indice de développement économique et un revenu par habitant élevés dans la région du Delta du Mékong.

En février 1976, Bac Liêu a été dissoute et fusionnée avec la province de Minh Hai (comprenant les régions de Bac Liêu et de Cà Mau). En janvier 1997, Bac Liêu a été rétablie en tant qu'unité administrative provinciale. Avec une population de 787.550 habitants et une superficie naturelle de 2.570 km², s’est construite à partir d'une situation socio-économique modeste et sous-développée.

En raison de l’insuffisance et du manque de coordination des infrastructures, les habitants faisaient face à de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne. Le revenu moyen par habitant à cette époque n'était que de 249,7 dollars, soit l'équivalent de 5,5 millions de dôngs par an. Le taux de pauvreté était estimé à près de 29%. Bac Liêu figurait parmi les provinces les plus pauvres du Delta du Mékong et de tout le pays.

Entre 1975 et 1997, l’économie de Bac Liêu reposait principalement sur la production agricole. Durant cette période, la zone au nord de la route nationale 1A comptait 152.000 ha de terres naturelles bénéficiant du programme d'adoucissement d’eau douce Quan Lô - Phung Hiêp. Cela a constitué un moteur pour accélérer le développement socio-économique de la province. Cependant, la superficie rizicole n’atteignait que 70.000 ha, sous forme de monoculture de riz. Cette zone comptait 20.000 ha de terres d'élevage de crevettes, mais cet élevage était spontané et non planifié, ce qui entraînait une faible productivité. La zone au sud de la route nationale 1A était également principalement utilisée pour la riziculture, principalement en monoculture, et comptait environ 20.000 ha de terres pour l'élevage extensif de crevettes à faible productivité.

En novembre 1997, le Xe Congrès provincial du Parti s'est tenu pour définir une orientation de développement afin d'aider la population de Bac Liêu à surmonter les difficultés, à échapper à la pauvreté et à développer la province. Plusieurs priorités urgentes ont été fixées pour la période 1997-2000, parmi lesquelles la promotion de la production agricole et du développement rural, l’amélioration des infrastructures de transport en zone rurale, ainsi que la restructuration de l’activité économique en fonction des atouts géographiques et du potentiel de Bac Liêu.

Durant la période 1997-2005, les dirigeants de la province ont mis l’accent sur le rôle important de l'économie agricole dans le développement économique et social. L'ancien secrétaire provincial du Parti, Lu Van Hùng, a déclaré qu'après le rétablissement de la province en 1997, Bac Liêu a été confrontée à de nombreuses difficultés en raison de son faible niveau de départ et de ses infrastructures médiocres. Cependant, la province a valorisé son potentiel et ses atouts inhérents, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, pour surmonter progressivement les défis et obtenir des réalisations remarquables.

Les dirigeants provinciaux ont également piloté le développement de modèles de production agricole efficaces, tels que le système intégré riz-crevette, en encourageant l’application de la science et de la technologie dans l’élevage et l'agriculture. Ces orientations ont transformé le paysage de l’économie agricole provinciale, établissant une base solide pour un développement durable dans les étapes ultérieures.

Bac Liêu met en œuvre des programmes visant à modifier la structure de production, à diversifier les cultures et l'élevage, à développer le maraîchage, à promouvoir la vulgarisation agricole et halieutique, et à introduire de nouvelles variétés de cultures et d'élevage. Parallèlement, des réseaux d'irrigation sont mis en place dans les plantations pour améliorer la productivité agricole.

En 2000, la production rizicole a augmenté de 11,7% (passant de 517.000 tonnes en 1997 à 880.000 tonnes en 2000), et la valeur annuelle de la production aquacole a progressé de 13%, dont une augmentation de 17% pour la production de l'aquaculture et de l'exploitation des produits de la mer (de 50.000 tonnes en 1997 à 75.000 tonnes en 2000). Des investissements dans l'extension des canaux d'irrigation ont permis d'accroître les surfaces cultivées, la riziculture passant de deux à trois récoltes par an, avec une productivité multipliée par 3,5 par rapport à 1995.

Fort des résultats obtenus, Bac Liêu a continué, durant la période 2000-2005, à promouvoir la restructuration de sa production agricole, en poursuivant le modèle de développement rural axé sur l'industrialisation et la modernisation, tout en identifiant l'aquaculture comme un secteur économique clé, en accord avec les avantages géographiques de la province.

Dès cette période, Bac Liêu a mis en œuvre des plans et encouragé le développement de l'élevage de crevettes industriel et semi-industriel, en appliquant la science et la technologie à la production pour améliorer la qualité et la productivité de cette filière, dans le but de généraliser les modèles d'élevage efficaces.

Durant cette période, Bac Liêu prévoyait de convertir 70.000 ha de terres rizicoles peu rentables et de terres inutilisées en zones d'aquaculture.

Bac Liêu encourage la vulgarisation de la pêche, les avancées scientifiques et technologiques sont largement appliquées, et de nombreux modèles d'aquaculture performants sont développés, notamment l'élevage extensif amélioré, l'élevage combiné, et l'élevage de crevettes industriel et semi-industriel dans la zone au sud de la route nationale 1A.

En 2005, la production de produits aquatiques a atteint 172.500 tonnes, soit trois fois plus qu'en 2000. Sur ce total, la production issue de la pêche s'est élevée à 62.034 tonnes, soit une augmentation de 1,08 fois par rapport à 2000, la production aquacole 110.466 tonnes, soit une hausse de 4,93 fois par rapport à 2000. Le volume de transformation des produits de la mer a également été multiplié par deux à trois par rapport à la période précédente.

La production agricole continue de progresser vers une productivité et une qualité accrues. La superficie rizicole a diminué de 58.000 ha (convertis en aquaculture), et la production de riz a baissé de 280.000 tonnes, mais le bénéfice de production par hectare a augmenté de 1,34 fois par rapport à 2000. L'agriculture a ainsi dépassé les pratiques rudimentaires et la faible productivité, entrant dans une nouvelle phase de développement.

La période 2010-2015 a marqué une étape cruciale pour la province, identifiée comme celle de la transformation économique au moment où le Vietnam rejoignait l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Durant cette période, Vo Van Dung, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Liêu, a souligné que l'adhésion du Vietnam à l'OMC ouvrirait de nombreuses opportunités, mais aussi de nombreux défis pour la province.

Bac Liêu était déterminée à se développer au même niveau que les autres provinces du delta du Mékong et de l’ensemble du pays. M. Dung a affirmé que, pour surmonter les difficultés, créer une percée et améliorer la position de Bac Liêu, il n'y avait d'autre solution que de disposer de ressources pour construire des infrastructures, en particulier pour lancer des projets dynamiques. Ces derniers transformeraient l’échelle de l’économie, augmenteraient la part de l’industrialisation et contribueraient à résoudre de nombreux points faibles.

La mobilisation des ressources externes et la valorisation des ressources internes constituaient donc une nécessité vitale.

La production agricole s'est stabilisée et a connu de nouveaux développements. La province a investi efficacement dans la connexion de la production agricole avec les industries de transformation, de conservation et d'exportation, ainsi que dans la commercialisation de produits présentant des avantages et une compétitivité sur le marché mondial, tels que le riz, les crevettes tigrées, les crevettes à pattes blanches et les crabes de mer.

La production agricole est progressivement passée d'un développement extensif à une approche axée sur l’amélioration de la qualité, avec l'intégration de contenus scientifiques et technologiques avancés, l'utilisation de technologies propres et respectueuses de l'environnement, une productivité élevée et une valeur ajoutée.

La construction d’infrastructures pour 15.000 ha d’élevage de crevettes industriel et semi-industriel a donné des résultats significatifs. De plus, l’exploitation des produits de la mer s’est bien développée.

Outre l’attraction de ressources étrangères, la province a également maximisé l'exploitation de ses atouts locaux. Elle s'est concentrée sur la promotion de la restructuration des productions agricole, forestière et halieutique, en mobilisant les populations pour contribuer à la construction de nouvelles zones rurales et en stimulant la production industrielle et artisanale, ainsi que les activités commerciales et de services. Ces efforts ont contribué de manière significative au renforcement de la capacité interne de l'économie provinciale.

Entre 2011 et 2015, le capital total d'investissement social a atteint près de 40 000 milliards de dôngs, soit 2,26 fois le montant enregistré durant la période 2006-2010.

La création de rizières de haute qualité et de zones de production agricole appliquant des sciences et des technologies de pointe a connu des évolutions positives. L’ensemble de la province compte des dizaines de milliers d'hectares de riz produits selon les normes VietGAP, ainsi que des initiatives de coopération et de liens entre les agriculteurs et les entreprises.

En particulier, de nombreux champs modèles de grande taille et de haute qualité ont été établis selon le modèle de liaison entre la production, la commercialisation des produits et la transformation du riz pour l'exportation. Ce modèle a ouvert la voie à une production durable et a apporté une grande efficacité aux riziculteurs.

Actuellement, plus de 90% de la superficie rizicole de la province est plantée de variétés de riz de haute qualité et de variétés de riz de spécialité locales telles que Tài Nguyên et Một Bụi Đỏ. Le revenu moyen des producteurs atteint 100 millions de dôngs par hectare et par an.

Bac Liêu a également étudié et transféré avec succès un certain nombre de procédés de production. Elle a créé des marques et indications géographiques pour ses produits phares. Des installations expérimentales et de transfert de technologie ont également été réalisées dans les districts et les villes.

De plus, la province a mis en place plusieurs nouveaux modèles de production à haut rendement, tels que l’élevage super-intensif de crevettes à pattes blanches (avec une productivité 20 fois supérieure à l’élevage industriel normal sous serre) ; l’élevage écologique de crevettes conforme aux normes Global GAP ; l’élevage intensif et durable de crevettes tigrées noires et de crevettes à pattes blanches selon les normes VietGAP ; l’élevage de crabes à carapace molle destinés à l'exportation ; et des modèles de production intégrée tels que crevettes tigrées-riz, crevettes tigrées-riz-crevettes géantes d'eau douce, augmentant les bénéfices de 5 à 20 millions de dôngs par hectare par rapport à la monoculture de riz.

En particulier, des zones de production agricole de haute technologie ont été planifiées pour le riz de spécialité, le riz de haute qualité, les crabes de mer, les crevettes tigrées, les crevettes à pattes blanches et l'anguille destinés à l'exportation. La province encourage l’application de procédés et de modèles techniques pour la gestion des nutriments, la gestion des cicadelles brunes et les économies d’eau d’irrigation.

Le groupe Việt-Úc a appliqué avec succès les avancées technologiques dans la production de semences de crevettes et est actuellement la seule entité au Vietnam autorisée à produire des semences de crevettes parentales, contribuant à la part de marché de 55% de Bac Liêu dans la production nationale de semences de crevettes.

Réalisé par Truong Giang - Hoàng Phuong/CVN

Photos : Truong Giang - VNA/CVN