Soc Trang : importants efforts pour mettre fin à la pêche INN

Le 8 avril, le vice-président du Comité populaire de la province de Soc Trang (Sud), Vuong Quôc Nam, a réuni les responsables des départements provinciaux, des branches et des districts côtiers pour une séance de travail sur la mise en œuvre des mesures de gestion des navires de pêche dans la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Lutte contre la pêche INN : aucune infraction à Tiên Giang depuis deux ans

>> Phu Yên va prendre des mesures plus strictes pour lutter contre la pêche INN

>> Le Vietnam progresse davantage dans la lutte contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Vuong Quôc Nam a souligné que 100% des navires de pêche de Soc Trang sont équipés d’un système de surveillance (VMS) pour le suivi de leurs déplacements, grâce à une politique de soutien financier du Conseil populaire provincial pour l'installation de ce système (pendant deux ans).

Le responsable a affirmé l'engagement sérieux de Soc Trang dans la lutte contre la pêche INN. À l'avenir, la province renforcera les inspections et la supervision des VMS et des volumes de capture pour traiter rapidement les infractions. Elle mobilisera également un soutien pour le renouvellement des permis de pêche et des certificats de sécurité technique.

La sensibilisation à la Loi sur la pêche de 2017 et aux réglementations associées sera intensifiée auprès des propriétaires, capitaines et pêcheurs. Soc Trang accordera une attention particulière à l'inspection des navires à risque d'infraction INN, au rappel rapide et au traitement strict des navires qui perdent la connexion à leurs dispositifs de suivi.

VNA/CVN